E. Žičkaus gimtadienis – XV amžiaus rūsiuose: susirinko būrys garsių bičiulių

Tris dešimtis svečių Edvardas šiemet pakvietė į pačioje sostinės širdyje esančius kvapų namus „Smells Like Spells“. Tačiau susirinkusiųjų laukė netikėta staigmena – paaiškėjo, kad pati šventė vyks ne XVIII amžiaus erdvėse įsikūrusioje salėje. Publika buvo pakviesta nusileisti į XV amžiaus arkinius rūsius. Čia visus pasitiko rudeniškas, vienos garsiausių Lietuvos florisčių Inesos Borkovskos kurtas dekoras, kuriam magijos suteikė ir specialiai šiam vakarui atgabenti dainininkės Editos Suchockytės kūriniai.
Aristokratiškomis vaišėmis pasirūpino restorano „Šefas ant ratų“ komanda, svečiams pasiūliusi gurmaniškų užkandžių iš ešerio, masago ikrų, tigrinių krevečių, parūkytos anties krūtinėlės su sidre marinuotomis figomis, marinuotos jautienos su sūdytu kiaušinio tryniu, rūkytos buratos ir daugybės kitų aukščiausio lygio produktų. „Tai buvo nuostabus komandinis darbas – išskirtinės virtuvės šefai, šventės dekoratoriai ir vietos šeimininkai dirbo kaip viena stipri komanda, todėl sukūrė nepaprastai jaukų vakarą, paskendusį žvakių liepsnose, jaukios muzikos garsuose ir taurėse smagiai žaidžiančiuose pursluose“, – sako kasmet savo gimtadienio šventėmis svečius mėgstantis stebinti garsus vyras.
Tuo tarpu rankų darbo saldumynais ir įspūdingo dydžio tortu pasirūpino „Bella Toscana“ konditeriai. Tačiau didžiausia vakaro kulminacija tapo „Smells Like Spells“ bendraturčio, kvapų ir parfumerijos kūrėjo Viliaus Malinausko paskaita apie tai, kaip astrologija susijusi su kvapų magija. Po jos kiekvienas iš susirinkusiųjų ant popieriaus lapo rašė savo slapčiausius norus, o vėliau, V. Malinauskui padedant, susikūrė prabangią namų žvakę ir gavo išsamią instrukciją, kaip jos pagalba popieriuje suguldytus troškimus paversti realybe.
Dėkodamas svečiams, E. Žičkus jiems atskleidė ir didžiausią savo paties svajonę – dar šių metų pabaigoje startuos jo „YouTube“ kanalas, į kurį sugrįš kultine tapusi laida „Gyvenimas yra gražus“ bei daug naujo turinio. „Šią idėją širdyje nešiojausi labai seniai ir būtent šiemet supratau, kad ilgiau laukti nebegaliu, nes mano socialiniuose tinkluose kone po kiekvienu įrašu sulaukiu žiūrovų klausimo: o kada gi jie vėl galės laiką leisti su mano kuriamomis laidomis? Tad kada, jei ne dabar“, – sako naujam profesiniam ir verslo iššūkiui nusiteikęs E. Žičkus, pastaruosius kelerius metus skyręs dokumentinių filmų kūrybai, vadovavimui tarptautiniams žurnalams ir renginių vedimui.
Palaikyti TV laidų vedėjo ir žurnalisto susirinko ne tik artimieji, bet ir būrys garsenybių: deimantų ekspertė Alma Latvytė, natūralios medicinos pradininkė Lietuvoje Jelena Tulčina su vyru Feliksu, mados fotografai Ana Rosso ir Pavelas Šmurjevas, buvusi balerina, o dabar režisierė Marija Simona Smolskienė, dailininkė Edita Suchockytė, interjero dekoratorė Indrė Reimorienė, dainininkė Marlena, „Vytautas Mineral SPA“ savininkė Aistė Miliūtė, žurnalo „Moteris“ leidėja Gitana Markovičienė, verslininkai Mantas ir Dalia Miežanskai, fotomenininkė Zina Auzelytė, komunikacijos ekspertė Gintarė Rožėnė bei daugelis kitų.