Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. spalio 28 d. 19:42
Kolekcijos pristatyme Ž. Grigaitis atskleidė paslaptį, kurią bijojo išduoti net A. Kuzmickaitei: „Vis galvojau, kaip reikės pasakyti“
2025 m. spalio 28 d. 19:42
Lrytas Premium nariams
Šeštadienio vakarą sostinės verslo centre „Green Hall“ vyko vienas laukiamiausių stileivų renginių – naujos dizainerės Agnės Kuzmickaitės (44 m.) kolekcijos pristatymas.
Daugiau nuotraukų (20)
Žilvinas Grigaitis
Agnė Kuzmickaitė
Mada
Rodyti daugiau žymių