Skrydžių atidėjimo chaosą ištvėrusi O. Pikul jau svetur: stebina kraują kaitinančiais kadrais

2025 m. spalio 28 d. 09:49
Lrytas.lt
Prieš keletą dienų su nepatogumu dėl atidėto skrydžio susidūrusi verslininkė, vizažo meistrė, atlikėja Oksana Pikul (41 m.) stebina kadrais iš atostogų.
Turkijos saule besidžiaugianti žinoma moteris socialinius tinklus sprogdina karštais kadrais.
Su maudymosi kostiumėliu ir nertu sijonu įsimažinusi Oksana pademonstravo pribloškiančias figūros linijas.
Instagrame ji pridėjo, jog atostogos kol kas stebina visokeriopai.
„Labai ramus, gražus viešbutis, maistas, aplinka 10 iš 10“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad penktadienį buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Tai turėjo įtakos O. Pikul planams.
Tuomet verslininkė komentavo, kad jos skrydis turėjo Lietuvą palikti šeštadienį 4 val. 45 min., o į Turkiją jis išskrido 9 val. ryto.
