Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta Ingos Ruginienės vaizdo įrašas

Ją pastebėjęs internautas nusprendė įamžinti šią akimirką ir ja pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“.
Ne vieną šis įrašas nustebino ar netgi prajuokino, o kiti tuo tarpu nieko neįprasto neįžvelgė.
Neaišku, ar tai buvo asmeninis apsipirkimas, tačiau kiek buvo matyti, pirkinių krepšelyje dominavo sveiki produktai – daugiausia vaisiai.
Parduotuvės kasoje matėsi keletas pirkinių – dvi kekės bananų, dežutė šilauogių.
Be to, ne vieno dėmesį patraukė šalia premjerės stovėję apsaugos darbuotojai, kurie politikei padėjo sukrauti prekes į maišus.
