Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta Ingos Ruginienės vaizdo įrašas

2025 m. spalio 28 d. 10:30
Lrytas.lt
Savaitgalį socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame šalies premjerė Inga Ruginienė užfiksuota apsipirkinėjanti populiarioje parduotuvėje.
Ją pastebėjęs internautas nusprendė įamžinti šią akimirką ir ja pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“.
Ne vieną šis įrašas nustebino ar netgi prajuokino, o kiti tuo tarpu nieko neįprasto neįžvelgė.
Neaišku, ar tai buvo asmeninis apsipirkimas, tačiau kiek buvo matyti, pirkinių krepšelyje dominavo sveiki produktai – daugiausia vaisiai.
Parduotuvės kasoje matėsi keletas pirkinių – dvi kekės bananų, dežutė šilauogių.
Be to, ne vieno dėmesį patraukė šalia premjerės stovėję apsaugos darbuotojai, kurie politikei padėjo sukrauti prekes į maišus.
