Žilvinas Žitkus pasakė, kodėl jo nebėra „TV pagalboje“: „Laikinai teks emigruoti“

Laidos vedėjai Renatai Šakalytei televizijos gelbėtojas atskleidė, kad tokį pokytį nulėmė kelios priežastys. Viena jų – planai daugiau laiko praleisti Ispanijoje ir ten įgyvendinti naują veiklą, susijusią su žvejyba.
„Tai yra vienas iš projektų. Laikinai teks emigruoti tam, kad jį įsukti. Kad suvežti žvejus praleisti žiemos atostogas šiltesnėje šalyje, kur labai gerai kimba žuvys, tačiau su laiku, manau, grįšiu ir į „TV pagalbos“ eterį“, – laidoje „Pasikalbėkim“ pasakojo Ž. Žitkus.
Anot jo, viską suderinti tapo pernelyg sudėtinga.
„Yra dvi pagrindinės priežastys. Viena iš jų – mano gyvenimo nusistatymas, jog aš nemoku pusiau dirbti, pusiau mylėti, pusiau tikėti. Atsirado man tokia svajonė, apie kurią pasakojau, ir aš matau, kad jau nebespėju.
Pas mus yra privatus ežeras, vystom mėgėjų žvejybą Lietuvoje. Tada „TV pagalba“, tada dar porą ežerų nuomoju... Ir matau, kad aš visur nespėju, o norisi darbą atlikti kokybiškai. Kai visur nespėji – prasideda nervai. Vienu užpakaliu visų kėdžių neapsėsi“, – atvirai kalbėjo jis.
Sprendimą paskatino ir vis labiau jaučiamas laiko tiksėjimas.
„Kita priežastis – man skirtas laiko limitas labai pasijaučia, kad jisai trumpėja. Čia jau, turbūt, ta viduramžio krizė. Pradedi jausti, kad laikrodis tiksi, norisi dar nuveikti kažkokių kitų darbų. O tikrai „TV pagalba“ toks projektas, kur reikia paaukoti nemažai nervų“, – šyptelėjo jis.
Ž. Žitkus pabrėžė, kad sprendimas palikti laidos komandą buvo priimtas po ilgų pokalbių.
„Aš jau pusę metų kalbėjau su darbdaviu, nes norisi išlaikyti šiltus normalius santykius, kad pas mane yra tokia situacija su darbais ir jūs jau pradėkite ieškoti pamainos. Manau, kad galima buvo surasti kompromisą, kad aš galėčiau likti porą dienų tuo inspektoriumi, kuris saugo ir gelbėja Lietuvą.
Žinot, aš gi nemiegu nei su projektų vadovu, nei su prodiuseriu, aš negaliu diktuoti savo sąlygų, aš galiu tik derėtis. Kartais taip nutinka gyvenime, kad derybos nepavyksta, o kelti kraštutines ultimatumo pavidalo sąlygas – ne mano būdui.
Pasidalijau savo ateities planais ir buvo nutarta, kad mes už tave, linkim tau sėkmės, durys atviros, jei tik sugalvosi, kad pasiilgai gyvenimo iššūkių ir „TV pagalbos“ – mielai prašom sugrįžti“, – pasakojo jis.
Į kūrybines atostogas išėjęs yras sako dabar visą savo laiką skiriantis seniai puoselėtai svajonei – savo žvejų kempingo steigimui Ispanijoje. O įsibėgėjus verslui neatmeta galimybės sugrįžti į eterį.
„Tada, kada jis jau pradės važiuoti, įsisuks, galimai, grįšiu paskutiniam sezonui“, – šyptelėjo jis.