J. Arlauskaitė-Jazzu pranešė apie skyrybas su D. Ivanausku ir prakalbo apie meilę garsiam aktoriui

Apie įvykusias skyrybas dainininkė paatviravo papuošusi žurnalo „Žmonės“ viršelį.
Interviu, kurį Justė davė minėtam žurnalui, ji atvirai kalbėjo ne tik apie skyrybas, bet ir apie širdyje užgimusius naujus jausmus garsiam aktoriui.
Žurnalui „Žmonės“ J. Arlauskaitė-Jazzu patvirtino, kad tai – Tadas Gryn.
Primename, kad Justė ir Donatas kartu augina sūnų Majų. Jo pora susilaukė 2022-aisiais.
2024 m. gegužę naujienų portalo Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ dainininkė atvirai prabilo apie pasikeitusius santykius su Donatu.
Ji tikino, kad visa meilė ir jausmai ėmė suktis tik apie sūnų.
„Gimus Majui darosi vis sunkiau su tuo susitvarkyti. Kai gimė vaikas prasidėjo sunku būti kartu. Visi žmonės, kurie mus matė kartu tuos visus metus sakė, kada jūs atsiplėšit, jūs ten įsičiulpę vienas į kitą kaip paaugliai.
Tų meilės išraiškų buvo labai daug ir gražių, bet kai gimė vaikas – jis čia, o mes čia ir abu susitelkėm į vaiką, o tarp mūsų atsirado bedugnė. Ties kuria mes dabar dirbam“, – atvirai pasakojo ji.
Tačiau J.Arlauskaitė-Jazzu tada buvo nusiteikusi pozityviai ir tikėjosi, jog jųdviejų santykiai laikui bėgant taps tokie, kokie buvo iki gimstant sūnui.
„Man atrodo viskas etapiška, viskas yra cikliška ir nieko čia tragiško nevyksta. Tik tai, kad aš galvoju, va iš tos begalinės meilės gimė dar didesnė meilė, ta besąlygiška meilė ir dabar tik ant sparnų skraidyti belieka, tačiau ne.
Gyvenimas viską parodė šiek tiek kitaip ir man atrodo, kad tai yra labai gražus procesas, kai pagalvoji, ar tu gali dabartinę savo žmogaus versiją mylėti taip, kaip tu mylėjai visas buvusias jo versijas. Tai mes dabar stengiamės tą išsiaiškinti. Nepasakyčiau, kad tie skirtumai mus veža tuo pačiu keliu, bet labai įdomu susipažinti plačiau su savo žmogumi“, – pasakojo ji.
J. Arlauskaitė-Jazzu džiaugėsi, kad Donatas yra nuostabus ir rūpestingas tėtis.
„Turėčiau pabrėžti, kad Donatas yra toks nuostabus tėtis, jog aš negalvojau, kad jis toks gali būti. Tai mane pradėjo erzinti gerąja prasme. Aš niekada negalvojau, kad jis toks rūpestingas. Net man jis toks niekada nebuvo. Tai yra stebuklas“, – šyptelėjo ji.