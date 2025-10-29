Kosto Smorigino mirtis sukrėtė žinomus žmones: „Didžiulė netektis“

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus Kostas Smoriginas jaunesnysis.
„Šiąnakt iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – pranešė jis.
Skaudi žinia sukrėtė tiek artimuosius, tiek kartu su juo dirbusias kolegas ir bičiulius.
Dainininkas Virgis Stakėnas socialiniuose tinkluose paviešino nuotrauką iš praeities, kurioje įsiamžinę jiedu su Kostu.
„Kosto nebėr“, – nedaugžodžiavo jis.
Trumpu prisiminimu pasidalijo ir operos dainininkas Vytautas Juozapaitis.
„Išėjo Kostas Smoriginas...
Jo buvimas buvo menas, o menas – Jo gyvenimas. Amžinai liks šviesoje ir atmintyje“, – rašė jis.
Užuojautą išreiškė ir režisierius Ramūnas Cicėnas.
„A.A. Didžiulė netektis“, – „Facebook'e“ rašė jis.
Tuo metu politikas Tomas Vytautas Raskevičius prisiminė legendinės dainos „Paukščiai“ žodžius ir pareiškė užuojautą.
„Likimas piktas ir nuožmus
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams: į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.
Išėjo Kostas Smoriginas. Užuojauta“, – rašė T. V. Raskevičius.
Jautriais žodžiais socialiniuose tinkluose pasidalijo atlikėjas Edgaras Lubys-Amberlife.
„Mirtis sulygina visus. Ji nežiūri nei į šlovę, nei į titulus, nei į talentą.
Ji tyliai primena, kad visa, ką turime – laikina, o visa, kuo buvome, grįžta į amžinąją tėkmę.
Mirtis nėra pabaiga. Ji virsmas.
Durys, pro kurias praeina kiekvienas, be išimties. Vienintelis visiškai tikras ir garantuotas dalykas šiame gyvenime, kad jis kada nors pasibaigs. Nieko tikresnio nėra. Ir būtent todėl verta gyventi sąmoningai, atvira širdimi, nes kiekviena akimirka yra dovana, kurią gauname tik laikinai ir tik dabar.
Kai išeina žmogus, palikęs kūrybos, muzikos, žmogiškos šviesos pėdsaką, kaip šiandien išėjęs Kostas Smoriginas, kartu iškeliauja ir dalelė mūsų, susilietusių su Jo kūryba.
Tai virsmas į amžinybę, kurioje visos sielos susitinka jau be vaidmenų, be kaukių, be žemiško ribotumo... Užtrauktukas užsitraukė. Išskrido paukštis... Į namus sugrįš pavasarį saulėtą... Telydi Jį šviesa. Užuojauta artimiesiems ir visiems, kurių širdis Jis palietė“, – rašė vyras.
K. Smorigino mirtis palietė ir kelionių žurnalistą Orijų Gasanovą.
„Sudie, Maestro. Ačiū už jūsų kūrybą. Viena gražiausių ir jautriausių lietuviškų dainų“, – rašė jis.
Jam antrino ir žinomas šalies pianistas Robertas Bekionis: „Skaudi netektis. R.I.P. Kostas Smoriginas (1953–2025).“
Užuojautą pareiškė ir Seimo bei Vyriausybės vadovai
Užuojautą dėl garsaus aktoriaus, režisieriaus bei muzikanto mirties trečiadienio rytą pareiškė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas bei premjerė Inga Ruginienė.
„Šįryt sukrėtė žinia, kad netekome legendinio menininko Kosto Smorigino. Lietuvos teatro, kino grandas, režisierius, muzikantas, nepakartojamas bardas buvo mūsų scenos legenda, kaskart priversdavusi suklusti, ką jis naujo vėl ir vėl sukūrė. Gilus ir unikalus menininkas kalbėjo apie žmogų, humanizmą ir tiesą. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Kosto Smorigino šeimai, artimiesiems, Lietuvos teatro ir kultūros bendruomenei bei visiems Lietuvos žiūrovams“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė parlamento vadovas.
„Netekome legendinio artisto, itin talentingos asmenybės, kurio kūryba daugel metų šildė sužvarbusias širdis ir kvietė atrasti tikrąsias meno galias (…). Dėl legendinio aktoriaus Kosto Smorigino mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, draugams ir visiems, kuriems teko didelė laimė sutikti gyvenimo kelyje šią kūryba žaižaruojančią asmenybę“, – jam antrino ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
Primename, kad K. Smoriginas gimė ir užaugo Šančiuose. 1960–1971 m. mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.
1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Nuo 1984 m. Komunistų partijos narys.
1975–1999 m. ir nuo 2004 m. Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš naujo aktorinės dainos žanro (dainuojamosios poezijos) kūrėjų.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų („Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“).
Nuo 2000 m. ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles („Pilietis“, „Ponai ir Ponios“).
