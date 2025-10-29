„Šiąnakt iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – socialiniuose tinkluose pranešė Kostas Smoriginas jaunesnysis.
K.Smoriginas gimė ir užaugo Šančiuose. 1960–1971 m. mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.
1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Nuo 1984 m. Komunistų partijos narys.
1975–1999 m. ir nuo 2004 m. Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš naujo aktorinės dainos žanro (dainuojamosios poezijos) kūrėjų.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų („Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“).
Nuo 2000 m. ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles („Pilietis“, „Ponai ir Ponios“).
Šalies prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino mirties.
„Užgeso lietuviškos scenos šviesulys, ilgus metus puošęs ne tik mūsų teatro, kino, bet ir muzikos padangę. Su didžiule charizma ir įtaiga K. Smoriginas įsiveržė į Lietuvos kultūros gyvenimą, kiekvienu pasirodymu liudydamas žmogaus gyvybinę energiją. Jam pavyko sujungti skirtingas žiūrovų ir klausytojų kartas ir palikti neišdildomą pėdsaką visų mūsų atmintyje“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė reiškia užuojautą dėl žymaus teatro ir kino aktoriaus, dainuojamosios poezijos žanro kūrėjo, režisieriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kosto Smorigino mirties.
„Netekome legendinio artisto, itin talentingos asmenybės, kurio kūryba daugel metų šildė sužvarbusias širdis ir kvietė atrasti tikrąsias meno galias. Jis dirbo su pačiais garsiausiais šalies teatro ir kino režisieriais, sukūrė gilia psichologine įtaiga pasižyminčius vaidmenis, kurie aukso raidėmis įrašyti į Lietuvos scenos meno istoriją. Ne viena karta išaugo klausydama jautriai ir įtaigiai atliekamų dainų, kurios dažnam atvėrė kelius į įstabųjį poezijos pasaulį.
Dėl legendinio aktoriaus Kosto Smorigino mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, draugams ir visiems, kuriems teko didelė laimė sutikti gyvenimo kelyje šią kūryba žaižaruojančią asmenybę“, – sakoma Vyriausybės vadovės užuojautoje.