Pagrindinį vaidmenį „Vilko gomuryje“ sukūrusi Agnė Šataitė: „Esu susitikusi ir su savo demonais“

Nuo pirmadienio „Telia Play“ platformoje jau galima žiūrėti naują komedijų „Zero“, režisierius E. Vėlyvio, sukūrusio „Redirected“, detektyvą „Piktųjų karta“, darbą – kriminalinį šešių dalių serialą „Vilko gomurys“. Scenarijų serialui E. Vėlyvis parašė pats, o jį įkvėpė interneto šešėlių zona – tamsusis internetas, kuriame, kaip teigia režisierius, vyksta žmogaus protui sunkiai suvokiami dalykai.
„Vilko gomurys“ žiūrovus nukelia į uostamiestį, kurį sudrumsčia šiurpus nusikaltimas – miško pakraštyje kurčnebylys tatuiruotojas Ulvis atranda išniekintą gražuolės Silvijos kūną. Laura, kurią vaidina A. Šataitė, kartu su kolega Vladu pradeda nusikaltėlio paieškas. Užuominų ant įkalčių sienos daugėja, vienas po kito ryškėja pėdsakai, o kraupioje kelionėje pamažu atsiveria uostamiesčio gyventojų paslaptys.
Po serialo premjeros su aktore A. Šataite kalbėjosi Laisvė Radzevičienė.
– Agne, kai žiūriu į tavo suvaidintą tyrėją Laurą, atrodo, jog esi užvaldyta šio vaidmens. Ar kartais taip nutinka, kad vaidmuo tave pasigrobia?
– Iš tiesų kartais taip nutinka. Ir aš mėgaujuosi tokiais momentais. Kai tema ar vaidmuo įsismelkia giliai, užvaldo protą ir jausmus – išgyveni kūrybą.
„Vilko gomuryje“ režisierius man suformulavo užduotį: Laura, maniako, kuris įvykdė nusikaltimus, ieško su didžiule aistra, maniakiškai. Pasaulis, kurį seriale sukūrė režisierius Emilis Vėlyvis, mane visiškai įtraukė vos pradėjau skaityti scenarijų.
Reikėtų paminėti ir fantastiškas darbo sąlygas, kurios leido nerti giliai. Kino aikštelėje mano rūpestis buvo vienas – Lauros vaidmuo. Už tai turiu būti dėkinga režisieriui, prodiuseriams Daivai Varnaitei-Jovaišienei, Astai Liukaitytei ir visai nerealiai komandai.
– Vaidmenų būna visokių. Ar skirstai juos į gerus ir blogus? Juk esame pernelyg maža šalis, kad būtų galima rinktis, ką vaidinti ir ko ne...
– Neskirstau. Net jei kartais iškart matau, kad darbas netaps „šedevru“, žiūriu į savo profesiją rimtai – darau tai, ką geriausiai galiu padaryti. Ir jeigu sutikau vaidinti, tai greičiausiai todėl, kad kažkuo patikėjau, kažkas patiko arba suviliojo. Vis dėlto ne kartą yra tekę vaidmens atsisakyti.
– Serialo scenarijaus autorius ir režisierius E. Vėlyvis žiūrovą tarsi kviečia atidžiai pažvelgti į savo vidų, susidurti su savimi. Tai nėra paprasta. Ar kada esi išgyvenusi susidūrimo su savimi baimę?
– Į nemažai klausimų sau apie save esu atsakiusi. Buvau susitikusi ir su savo demonais. Man rodos, aktoriai dažniau nei kiti šitaip bendrauja su savimi. Tačiau procesas dažnai gali būti skausmingas. Ir ne visada norisi ten lįsti.
– Kokios savęs nenorėtum pažinti?
– Į šį klausimą niekaip negaliu atsakyti, jis per daug asmeniškas. Negaliu išduoti savęs. Nes gal pažinau save tokią, kokios nenorėčiau pažinti. Mes daug ką slepiame, kartais nė patys nežinodami, ką iš tiesų slepiame nuo savęs. Kai kurie vaidmenys galbūt tampa išpažintimi, – pažįsti save per kitą. Ir tada gali lengviau priimti save.
– Kodėl aktoriai taip dažnai slepia tikruosius save? Be šarvų ir kaukių?
– Čia toks filosofinis klausimas, – ne tik aktoriai, visi mes vaikštome užsidėję daugybę kaukių. Pamenu režisieriaus Rimo Tumino pamokas apie vaidmenis. Jis dažnai sakydavo, kad vaidmuo nėra apie tave, jis – apie kitą žmogų. Apie save nereikia. Kai kalbi apie kitą, gali būti visiškai atviras, nuogas, juokingas, kvailas. Paradoksalu, bet tada labiausiai ir priartėji prie savęs.
– Ar dažnai stumi save į ekstremalias situacijas, kad pasiektum kūrybinių tikslų?
– Išskirtiniai vaidmenys, dovana, kurią gauni, reikalauja išeiti į ribines būsenas. Ankščiau to nesupratau, nesupratau ir to, kaip tai gali būti pavojinga. Dabar tas būsenas galiu kontroliuoti ir sąmoningai renkuosi, kaip toli eiti. Kartais, kad pasiekčiau norimo rezultato, savyje specialiai žadinu tam tikras emocijas.
– Ne vienas aktorius yra minėjęs, kad kino aikštelėje, scenoje laikas tarsi išnyksta? Patiri tokių akimirkų?
– Šie momentai yra patys gražiausi mūsų profesijoje. Kai laikas išnyksta, o tu tampi kitos realybės dalyviu. Sąmoningai ir pasąmoningai visada to siekiu.
– Seriale daug veiksmo, įvykių, tavo gyvenime, panašu, taip pat – kuri vaidmenis serialuose, teatre, televizijoje. Ką darai, kai nori sulėtinti tempą?
– Laikas sau reikalingas, bet nepanašu, kad dabar tokio turiu (šypsosi). Man patinka rytais neskubėti, norėčiau turėti daugiau laiko knygoms, nueiti į koncertą. Bet pastebėjau, kai atsiranda daugiau laisvo laiko, pradeda lįsti visokios kvailos mintys, kurios blokuoja tai, apie ką svajojai. Sunku būti čia ir dabar. Laimė yra būti čia ir dabar.
– Kas tau labiau patinka – žvelgti į praeitį ar ateitį?
– Į ateitį, tik į ateitį. Ir kaip jau sakiau, dažniau būti dabarties momente. Kūryboje tai pavyksta, pavyzdžiui, kai vaidini spektaklį, esi tik tą akimirką, čia ir dabar. Gyvenime pavyksta rečiau (šypsosi).
– Apie ką tau kalba šiandienos teatras ir kinas? Ir apie ką tau kalba šiandiena? Ar esi laiminga šiame savo gyvenimo etape?
– Man šiandien ir visados teatre ir kine norisi matyti žmogų, kalbėti apie humanizmo idėjas, amžinas, laikui nepavaldžias temas. Dabar, siaučiant karams, vyraujant politinėms suirutėms, kalbėkime apie žmogų, jo egzistenciją, pasirinkimus tarp gėrio ir blogio. Kas paskatina žmogų elgtis vienaip ar kitaip?
Negalėčiau apibendrinti, koks šiandien yra teatras ir kinas. Tegul tai daro kritikai, jie geriau mato iš šalies. Jaučiu, jog esame persisotinę aktualijomis ir vienadienėmis žiniomis. Teatras ir kinas tarnauja ne joms. Jis sukurtas, kad apvalytų, išlaisvintų, paguostų, galbūt nuramintų. Ir visai nesvarbu, ar žiūri komediją ar tragediją, trilerį ar romantinę dramą.
Ar jaučiuosi laiminga šiandien? Taip, laiminga. Nes esu, galiu kurti, galiu vaidinti ir daryti tai, ką noriu daryti. Ar viskuo patenkinta? Ne! Nes stipriai jaučiu pasaulio laikinumą ir savo ribotumą, o širdis nori labai daug. Kasdien tenka su tuo susitaikyti, nepasiduoti.
– Ką šiandien pasakytum Agnei, kuri dar tik svajoja apie aktorystę? Kokią paslaptį jai atskleistum?
– Nebijok. Tikėk savimi. Ta Agnė, kuri tik svajojo, ta pati ir šiandien. Jai šiandien, lygiai taip pat kaip tada, reikia padrąsinimo. Ne mažiau – ir svajonių.