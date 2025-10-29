Rokas Galvonas pranešė apie didelius pokyčius karjeroje: „Šį kartą aš jaudinuosi“

Savo „Instagram“ paskyroje žinomas vyras teigė, kad nusprendė imtis naujo projekto.
R. Galvonas portalui Delfi.lt atskleidė, kad nuo šiol jis dirbs dvare prie jūros, kuriame svečių lauks jaukus viešbutis, restoranas ir erdvė šventėms.
Žinomas virtuvės šefas buvo atviras – jis jaudinasi dėl šio projekto, bet tuo pačiu ir nekantrauja žengti į naują etapą.
„Mano rankose – nauji raktai. Šį kartą jie man ypatingi.
Tai – naujas projektas, naujas gyvenimo nuotykis. Ateinu į beprotiško dydžio erdvę, kurioje kol kas dar pats pasiklystu. Ji ilgai miegojo, tuščia ir tyli, tačiau atėjo laikas viską pakeisti. Tikiu, kad mano energija ir jūsų palaikymas netrukus šias sienas pripildys gyvenimo – šeimų ir vaikų klegesio, juoko, šurmulio.
Jūs net neįsivaizduojat, kaip šį kartą aš jaudinuosi.
Prisimenu savo kelio pradžią – ji buvo mano babos lauko virtuvėje, kur keturiolikos metų pradėjau ruošti pirmuosius banketus ir vestuves. Neturėjau nei įrangos, nei supratimo, ką darau, nei kaip viską teisingai paruošti – bet viską dariau iš širdies.
Būtent ten supratau, kad virtuvė gali būti daugiau nei vieta, kur gaminamas maistas. Tai vieta, kur gimsta jausmai, bendrystė ir svajonės. Nuo tų pirmųjų bandymų iki šiandien buvo ilgas kelias, kupinas klaidų, pamokų, išbandymų ir, žinoma, meilės. Dabar turiu jau ne vieną raktą, o gyvenimas, verdantis už kiekvienų durų, tapo neatsiejama mano asmenybės dalimi.
Šį kartą projektas taps iššūkiu – iki šiol tokio erdvės neturėjau ir dar pats iki galo nesuprantu, kiek visko reikės padaryti. Bet, kaip ir visus savo darbus, darysiu iš širdies.
Aš nesigiriu – ne apie tai šis rašinėlis. Jis apie tai, kad vaikas iš kaimo, be svetimų pinigų, o tik savo rankom ir atkakliu darbu, gali daryti didelius dalykus. Svajoti ir tikėti savo svajonėmis privalome kiekvienas. Patikėkit, kartais būna nelengva. Bet per daugiau nei dešimt metų aš neleidau sau suabejoti ir nė akimirkai nepagalvojau visko mesti – nes žinau, kad esu savo rogėse. Svajokite!
Tai, kas jau sukurta, nebūtų įmanoma be nuostabių žmonių aplink – mano šeimos, komandos, darbuotojų ir, žinoma, Jūsų – lankytojų, svečių, sekėjų. Jūs visada reiklūs, bet kartu nuoširdžiai palaikantys, besidžiaugiantys ir motyvuojantys kiekviename žingsnyje.
Ačiū už gražius žodžius, nuoširdžius patarimus ir geriausius linkėjimus, kuriais apipilate kasdien. Ačiū, kad esate kartu ir padedate augti. O Jus kviečiu tapti šios naujos pradžios dalimi“, – rašė R. Galvonas.
