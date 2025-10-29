V. Baumila jautriai prisiminė K. Smoriginą ir prakalbo apie ypatingą legendos dainos reikšmę

Apie šviesaus atminimo kino ir teatro legendą jautriai prabilo ir dainininkas Vaidas Baumila.
„Gera atsiminti iškilius žmones. Šiandien netekome iškilaus aktoriaus, dramaturgo, dainininko, muzikanto Kosto Smorigino, su kuriuo dalinausi scena spektaklyje „Jūratė ir Kastytis“.
Mes važinėjome po Lietuvą tuo metu ir, iš tikrųjų, buvo labai jaukus, šiltas, nuostabus laikotarpis, nes ir pats Kostas buvo, tikrai, labai šiltas, labai linksmų plaučių žmogus“, – jautriai K. Smoriginą prisiminė jis.
Žinomas vyras pripažino, kad pirmoji daina, kurią viešai atliko mokykloje, buvo būtent jo.
„Turiu pasakyti, kad mano, iš tikrųjų, dainavimo karjera prasidėjo dar mokykloje – chore, pirmą kartą viešai scenoje sudainuojant „Aktorių trio“ dainą „Žalia žalia“.
Tai Kostas Smoriginas nuo pat pradžių, tikriausiai, buvo mūsų visų gyvenimuose. Tai aš labai linkiu gražiai atsiminti šitą žmogų“, – kalbėjo jis.