Adomui Bukauskui buvo atlikta sudėtinga operacija: jos metu patyrė anafilaksinį šoką

Visai neseniai jam buvo atlikta operacija, kurios metu gydytojai sutvarkė po lemtingos nelaimės likusias žaizdas.
Apie tai jis kalbėjo ir savo socialiniuose tinkluose.
Portalui Lrytas susisiekus su A. Bukausku jis patikslino, kad operacijos metu buvo tvarkomos po ilgo gulėjimo likusios pragulos.
„Operuoju, operavau... Tą paskutinę pragulą, kuri buvo likusi po mano šito 2020 m. gulėjimo Lazdynų ligoninės lovoje. Pagrindinės tos traumos“, – aiškino jis.
Tiesa, vyras teigė, kad operacijos metu neteko daug kraujo, todėl reikėjo jį perpilti. Tačiau perpylus donoro kraują, vyrą ištiko anafilaksinis šokas.
Anafilaksinis šokas – pavojinga gyvybei alerginė reakcija, kai staigiai nukrinta kraujospūdis ir pažeidžiamos kelios organizmo sistemos, tokios kaip kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių. Svarbiausias gydymas yra adrenalino injekcija, kurią Adomas iškart gavo.
„Operavo pragulą, perpylė kraują, nes nemažai kraujo netekau, ir ištiko anafilaksinis šokas. Reikės dar aiškintis, kodėl taip atsisitiko.
Bet mane išgelbėjo ir dabar viskas gerai. Guliu ir gyju“ – pasakojo A. Bukauskas.
Primename, kad kaip teigė pats A. Bukauskas, 2020 m. lapkričio 29-oji buvo lemtinga diena jo gyvenime.
Pusmečiu anksčiau jis grįžo į gimtinę, prieš tai 10 metų gyveno Didžiojoje Britanijoje. Tačiau vaikino gyvenimas pasisuko netikėta linkme – Vilniumi, lietuviškais miškais ir ežerais jis pasidžiaugė tik maždaug šešis mėnesius.
Ligoninės kaltę teismuose įrodžiusiam A.Bukauskui buvo atlygintos tiesioginės išlaidos ir patirta moralinė žala. Tačiau atmestas vyro prašymas dėl pajamų, kurių jis neteko praradęs darbingumą, kompensavimo.
Savo istoriją išsamiai aprašęs vyras sudėjo ją į atskirą interneto svetainę lazdynuligonine.lt. Daugelis vilniečių taip vadina Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę (RVUL), kurioje A. Bukauskas praleido net 46 dienas.
