Jazzu širdį pavergusio aktoriaus Tado Gryn gyvenimas – be galo spalvingas: kas slypi už šio vardo?

Apie įvykusias skyrybas atlikėja atvirai papasakojo žurnalui „Žmonės“.
Minėtam žurnalui duotame interviu J. Arlauskaitė-Jazzu neslėpė – šis gyvenimo buvo kupinas ne tik išbandymų, bet ir padovanojo naują meilę. Dainininkės širdyje jau užgimė jausmai kitam žmogui – garsiam aktoriui Tadui Gryn.
Pasklidus šiai žiniai, pasigirdo kalbos – kas gi šis aktorius?
Portals Lrytas kviečia iš arčiau susipažinti su talentingu aktoriumi, kurio gyvenimas – be galo spalvingas.
Televizijos žiūrovams gerai pažįstamas aktorius gimė trijų vaikų šeimoje, Alytuje. Nuo pat vaikystės tėvai Tadu labai pasitikėjo, todėl, kitaip nei įprasta, neprieštaravo jo pasirinkimui studijuoti aktorystę.
„Atsimenu, kad būdamas vaikas, aš labai daug fantazavau – įkeldavau save į tam tikras situacijas. Tai yra tam tikras žaidimas, kuris ir nuvedė mane į norą studijuoti aktorinį“, – anksčiau žiniasklaidai kalbėjo jis.
Ne vienas Tadą atpažįsta iš legendinių serialų „Nemyli“ ir „Pasmerkti“, o kiti jo veidą žino iš kitur.
Tadas sukūrė įsimintinus vaidmenis tokiuose spektakliuose, kaip „Makbetas“, „Svajonių piligrimas“, „Žuvėdra“, „Išvarymas“, „Prakeiktieji“ ir daugybėje kitų.
Anksčiau T. Gryn kalbėjo, kad per daugelį metų būdamas aktorystėje turėjo daug abejonių dėl šio savo pasirinkimo.
„Aišku, kad visko buvo! Gana dažnai būna tokių abejonių, net ir dabar. Bet jeigu reiktų keisti profesiją, nežinau, ką veikčiau, turbūt labai ilgą laiką galvočiau. Nors ilgainiui iškiltų ir finansinių klausimų, kad jau nebūtų iš ko rinktis ir reiktų eiti dirbti, vis tiek stengčiausi daryti tai, kas man patiktų“, – pasakojo T. Gryn.
Dirbant tiek kine, tiek teatre, aktoriui teko ne kartą vaidinti ir intymiose scenose. Tadas neslėpė – kartais tik vaidinamas meilės jausmas gali peraugti ir į tą tikrąjį.
„Būna, kad po kažkiek laiko supranti, jog jau pradedi tam žmogui jausti simpatiją. Supranti, kad vakare, grįžęs namo, apie jį galvoji. Tik tada yra klausimas – kiek tu sau leisi peržengti ribą? Vienintelis dalykas. O kad simpatijų būna, niekam gi ne paslaptis“, – prieš kelerius metus žiniasklaidai pasakojo aktorius.
Kalbant apie meilės reikalus, anksčiau Tadas buvo pasakojęs, kad per gyvenimą turėjo nemažai simpatijų.
„Oi, vaikystėje buvo labai daug meilių ir jos dažnai keisdavosi... Puikiai atsimenu savo simpatiją darželyje. Tuo metu, kai esi mažas, dar nelabai žinai skirtumų tarp mergaičių ir berniukų, ypač fiziologinių, ir tada ta simpatija mane nusivedė į tualetą parodyti, kokie tie skirtumai iš tikrųjų yra“, – juokėsi Tadas.
Nors vaikystėje jis turėjo daug simpatijų, ilgainiui viskas pasikeitė. Aktorius tikino, kad per savo gyvenimą nuoširdžiai pamilęs yra mažai kartų.
2020 m. jis prisipažino, kad puoselėja šiltus jausmus merginai, tačiau neatskleidė, kas ji tokia. Anksčiau vyras draugavo su aktore Toma Vaškevičiūte, tačiau jų keliai išsiskyrė.
Justė Arlauskaitė-JazzuTadas GrynSantykiai
Rodyti daugiau žymių