Kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas užmezgė romaną su patarėja

R.Kaunas žurnalistams prisipažino, kad įsimylėjo savo patarėją Neringą Pavilonytę. Dirbdami kartu pajuto šilumą, o praėjusią vasarą vis daugiau laiko praleisdavo kartu.
„Už protą. Žmogus atsiduoda darbui, stengiasi atsakingai žiūrėti į visas užduotis, į gyvenimo situacijas.
Tas labiausiai ir žavi – atsakomybės jausmas ir gebėjimas rasti kompromisus, priimti sprendimus“, – už ką įsimylėjo Neringą, KK2 komandai atsakė jis.
Robertas ir Neringa pažįstami buvo seniai. Kai Robertą išrinko į Seimą, Neringą jis pasikvietė vykti kartu.
„Tenka vakaroti antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, būname Vilniuje. Gal natūraliai viskas tiesiog – vakarienė ar kažkoks išėjimas, atsirado daugiau temų.
Viskas vyko labai savaime, kol vieną dieną supratome, kad gal reikėtų tai uždeklaruoti ir padaryti sprendimus“, – laidoje kalbėjo R.Kaunas.
Prieš pusmetį jie suprato, kad yra ne darbdavys ir darbuotoja, o pora. Abu kartu apsigyveno R. Kauno Seimo viešbučio kambaryje.
Ir dabar nusprendė visiems pasisakyti apie savo santykius.
Kai apsigyvenome kartu, nusprendėme, kad būtų sąžininga prieš kitus, kad nebūčiau jo patarėja“, – sakė N.Pavilonytė.
Tiesa, išsiaiškinę savo jausmus, pora nusprendė, kad Neringa nebebus Roberto patarėja. Šiuo metu ji patarinėja kitiems Seimo nariams, tačiau jos darbo vieta – Roberto kabinete.