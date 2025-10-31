Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas užmezgė romaną su patarėja

2025 m. spalio 31 d. 11:54
Lrytas.lt
Šiomis dienomis ieškant, kas pakeis krašto apsaugos ministrės pareigas palikusią Dovilę Šakalienę, vis dažniau linksniuojama socialdemokratų vicepirmininko, Seimo nario Roberto Kauno pavardė. Jis – realiausias kandidatas į krašto apsaugos ministrus. Tačiau LNK „KK2“ žurnalistai išsiaiškino, kad būtent Seime jis atrado meilę.
Daugiau nuotraukų (5)
R.Kaunas žurnalistams prisipažino, kad įsimylėjo savo patarėją Neringą Pavilonytę. Dirbdami kartu pajuto šilumą, o praėjusią vasarą vis daugiau laiko praleisdavo kartu. 
„Už protą. Žmogus atsiduoda darbui, stengiasi atsakingai žiūrėti į visas užduotis, į gyvenimo situacijas.
Tas labiausiai ir žavi – atsakomybės jausmas ir gebėjimas rasti kompromisus, priimti sprendimus“, – už ką įsimylėjo Neringą, KK2 komandai atsakė jis.
Robertas ir Neringa pažįstami buvo seniai. Kai Robertą išrinko į Seimą, Neringą jis pasikvietė vykti kartu.
„Tenka vakaroti antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, būname Vilniuje. Gal natūraliai viskas tiesiog – vakarienė ar kažkoks išėjimas, atsirado daugiau temų.
Viskas vyko labai savaime, kol vieną dieną supratome, kad gal reikėtų tai uždeklaruoti ir padaryti sprendimus“, – laidoje kalbėjo R.Kaunas.
Prieš pusmetį jie suprato, kad yra ne darbdavys ir darbuotoja, o pora. Abu kartu apsigyveno R. Kauno Seimo viešbučio kambaryje.
Ir dabar nusprendė visiems pasisakyti apie savo santykius.
Kai apsigyvenome kartu, nusprendėme, kad būtų sąžininga prieš kitus, kad nebūčiau jo patarėja“, – sakė N.Pavilonytė.
Tiesa, išsiaiškinę savo jausmus, pora nusprendė, kad Neringa nebebus Roberto patarėja. Šiuo metu ji patarinėja kitiems Seimo nariams, tačiau jos darbo vieta – Roberto kabinete.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Meilė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.