Lietuvių pamėgtame krašte viešinti M. Kvietkutė kaitina kraują: pademonstravo dailias kūno linijas

Lietuvių pamėgtoje Turkijoje viešinti žinoma moteris socialiniuose tinkluose pademonstravo, jog klimatas ten tikrai palankus, mat prieš objektyvą ji pozavo tik su maudymosi kostiumėliu.
Prie žydros jūros įsiamžinusi Monika pademonstravo ištreniruotą kūną ir stulbinančią figūra.
Ne paslaptis, kad sportas jai nėra svetimas – apie tai žinoma moteris yra pasakojusi naujienų portalui Lrytas.
„Pirmiausiai, sportas man reiškia gerą savijautą, švarią galvą nuo minčių. Jeigu patiriu stresą, jei slegia kažkokie rūpesčiai, sportas yra geriausias vaistas ir padeda susidėlioti visas mintis į vietas.
Jeigu anksčiau būčiau galvojusi ir sakiusi, kad sportas man yra apie gražias kūno formas, apie stangresnį kūną, tai šiai dienai galvoju visiškai kitaip.
Sportas tampa žymiai mielesnis, kai nesivaikai grietų rezultatų. Beje, visai keistas dalykas, kad kai eini sportuoti dėl geros savijautos, emocinės, sielos ir proto sveikatos, greičiau ateina ir rezultatai“, – prieš kiek daugiau nei metus yra sakiusi ji.
Į Turkiją Monika pakilo su gera bičiule verslininke, vizažo meistre, atlikėja Oksana Pikul.
Naujausi M. Kvietkutės kadrai sužavėjo ir draugę, mat po įrašu ji komentavo širdelių jaustukus.
