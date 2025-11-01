Ant Almos Adamkienės kapo rusena žvakės: atminimą pagerbė ir valdžia

Šviesaus atminimo A. Adamkienės kapas papuoštas degančiomis žvakėmis – jų šviesa tyliai liudija, kad V. Adamkaus (98 m.) žmona išliko gyva ją pažinojusių ir besižavėjusių atmintyje.
A. Adamkienę pagerbė ir Seimo nariai – tarp žvakių buvo padėta gėlių puokštė, perrišta kaspinu su užrašu „Lietuvos Respublikos Seimas“.
Primename, kad A. Adamkienė mirė 2023 m. gegužę, sulaukusi 97 metų. Ji buvo palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse – mieste, kuris visada buvo artimas jos šeimai.
Dar anksčiau prezidentas Valdas Adamkus buvo išreiškęs norą po mirties ilsėtis šalia žmonos Kaune, kur jam suteiktas ir garbės piliečio vardas.
A. Adamkienė gimė 1927 m. vasario 10 d. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Stasio Nutauto ir Onos Soblytės-Nutautienės šeimoje.
Visą gyvenimą ji išliko kukli, pagarbi ir jautri žmonėms – tokia, kokią daugelis ją prisimena ir šiandien, uždegdami žvakę jos atminimui.