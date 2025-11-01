Linas Kleiza pranešė apie skyrybas: „Seniai nebesame kartu“

Apie tai šeštadienio popietę socialiniuose tinkluose pranešė pats L. Kleiza.
Savo „Facebook“ paskyroje žinomas vyras teigė, kad juodu jau kurį laiką nebėra kartu.
„Atsakant į dažną klausimą – su Agneta jau seniai nebesame kartu. Daugiau šia tema komentarų neteiksiu. Ačiū už supratingumą“, – rašė L. Kleiza.
Agnetos ir Lino meilės istorija prasidėjo dar 2011-ųjų vasarį.
Pora susituokė 2014 metų birželio 28-ąją.
Tuomet pora vestuvių šventę surengė romantiškoje aplinkoje – Šešuolėlių dvare, Širvintų rajone.
2015 metais pora susilaukė sūnaus, kuriam suteikė Jokūbo vardą.