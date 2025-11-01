Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsVeidai ir vardai

Linas Kleiza pranešė apie skyrybas: „Seniai nebesame kartu“

2025 m. lapkričio 1 d. 13:57
Lrytas.lt
Išsiskyrė krepšininko Lino Kleizos (40 m.) ir Agnetos Kleizienės (36 m.) keliai.
Daugiau nuotraukų (35)
Apie tai šeštadienio popietę socialiniuose tinkluose pranešė pats L. Kleiza.
Savo „Facebook“ paskyroje žinomas vyras teigė, kad juodu jau kurį laiką nebėra kartu.
„Atsakant į dažną klausimą – su Agneta jau seniai nebesame kartu. Daugiau šia tema komentarų neteiksiu. Ačiū už supratingumą“, – rašė L. Kleiza.
Agnetos ir Lino meilės istorija prasidėjo dar 2011-ųjų vasarį.
Pora susituokė 2014 metų birželio 28-ąją.
Tuomet pora vestuvių šventę surengė romantiškoje aplinkoje – Šešuolėlių dvare, Širvintų rajone.
2015 metais pora susilaukė sūnaus, kuriam suteikė Jokūbo vardą.
Linas KleizaSkyrybosAgneta Kleizienė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.