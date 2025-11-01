Konferencija
Mia Pilibaitytė skyrė jautrius žodžius mylimiausiam vyrui: „Tu – mano didžiausia gyvenimo dovana"

2025 m. lapkričio 1 d. 09:13
Lrytas.lt
Spalio 31-oji dainininkei Miai Pilibaitytei (42 m.) turi ypatingą reikšmę. Ir ne dėl to, kad visas pasaulis eina iš proto dėl Helovino, o dėl kur kas sentimentalesnės priežasties – tądien, prieš 25 metus, gimė žinomos moters sūnus Matas.
Jautriu sveikinimu socialiniuose tinkluose pasidalijusi dainininkė įrašą iliustravo dar nematytais jųdviejų su sūnumi kadrais.
Įrašu ir akimirkomis ji sutiko pasidalyti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Draugai, šiandien švenčiame šito nuostabaus vyruko Mato gimtadienį!
Prieš 25 metus tą dieną tapau pačia laimingiausia mama pasaulyje.
Tai ne apie laiką, o apie akimirkas – brangiausias, tikriausias, gyvas.
Akimirkas, kurių be Tavęs neįsivaizduoju.
Tu apsigyvenai mano širdyje amžiams nuo tos sekundės, kai pajutau plakant Tavo mažą širdutę.
Tu esi mano Mokytojas – per Tave supratau, ką reiškia besąlygiška meilė, tikras atleidimas, kantrybė, rūpestis be ribų.
Tu išmokei mane matyti pasaulį švelniau, giliau, tikriau.
Myliu Tave iki kitos galaktikos ir atgal, nes Žemėj jau per mažai vietos šitai meilei.
Su gimtadieniu, sūnau. Tu – mano didžiausia gyvenimo dovana“, – jautriai sūnų su gimimo diena sveikino ji.
