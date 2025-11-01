Prabangiame sostinės restorane vyko neeilinis Helovino vakarėlis: atvyko ir garsių veidų

Nors gurmanų gretose „HeJi“ jau pelnęs vieno įspūdingiausių Vilniaus restoranų vardą, viešam vakarui šis išskirtiniais skoniais, nepriekaištingu aptarnavimu ir žadą atimančiu interjeru garsėjantis restoranas duris atvėrė pirmąjį kartą – įprastai rami, estetiška erdvė transformavosi į paslaptingą sceną, o specialiai šiam vakarui atkurtas „Vilnius City Carnival“ konceptas svečius kvietė į pasaulį, kuriame susiliejo ribos tarp muzikos ir meno. Restorano erdvė virto tikru karnavalu, kurį magiškos energijos pripildė įspūdingais kostiumais pasipuošusios šokėjos, magijos triukai bei garsiausių Lietuvos ir užsienio atlikėjų muzika.
Magišką ir paslaptingą vakarą pradėjo žinomas iliuzionistas Antonas Lavrentjevas. Jo pasirodymas, kupinas netikėtų triukų ir rafinuoto humoro, ne kartą privertė svečius aikčioti iš nuostabos ir susižavėjimo. Po šio įžanginio numerio scenoje pasirodė dainininkas Martynas Kavaliauskas, kurio balsas ir charizma niekuomet nepalieka abejingų.
Atlikėjas publiką džiugino savo žinomiausiais hitais bei jautriomis baladėmis, kviesdamas kartu dainuoti ir prisiminti gražiausias melodijas. Vakaro energiją dar labiau pakylėjo Goyos ir Ten Walls duetas, pristatęs unikalią šiuolaikinės elektroninės muzikos ir gyvo vokalo sintezę. Jų pasirodymas – tai ne tik garsas, bet ir vizualinis potyris, sujungęs ritmą, emociją ir sceninę estetiką. „Vilnius City Carnival“ renginio kulminacija tapo specialus svečias iš Armėnijos – didžėjus Alber Ensso, publiką užvaldęs užkrečiančiais ritmais.
Viso renginio metu jungiamuoju elementu tapo įspūdingais kostiumais pasipuošusios šokėjos – jų choreografija ir scenografiniai sprendimai kūrė nepakartojamą vizualinį pasakojimą, apjungusį visus vakaro pasirodymus į vieną harmoningą reginį.
„Norėjome, kad Helovynas taptų ne tik švente su kaukėmis, bet kartu ir išskirtiniu prisiminimu, tad sukūrėme renginį, kuriame restorano klasika ir puikūs patiekalai, moderni miesto kultūra, pasaulinio lygio muzika, šokis bei vizualai susiliejo į išskirtinę patirtį.
„Vilnius City Carnival“ – buvo kvietimas atrasti „HeJi“ ne tik kaip restoraną, bet ir renginių erdvę, o svečiams pamatyti save naujai ir šventinį vakarą per įvaizdžius atskleisti savo kūrybiškumą. Rezultatas išties džiugina, tad sekite naujienas, nes šioje erdvėje laukia dar nevienas unikalus vakaras“, – sako renginio organizatoriai Audrius Kolesnikovas ir Redita Survilaitė.