Jubiliejų atšventusi Živilė Pinskuvienė kitokia, nei anksčiau: „Sunku su tuo kovoti“

LNK laidoje „KK2 penktadienis“ apsilankiusi moteris pasakojo, kad nuo savo jubiliejaus su vyru bandė pabėgti, bet šventė vis tiek juos susirado.
„Nebuvo noro švęsti, bet išvengti nepavyko – jei ne patys, tai draugai šventę padarė. Penkiasdešimt – patys gražiausi metai. Vaikai užauginti, o dabar laikas, kai su vyru gyvename tik sau“, – sakė ji.
Širvintų merė dalijosi ir tuo, ką nuo šios sukakties nusprendė keisti.
„Pati sau didžiausią priekaištą turėjau tokį, kad labai dažnai ir per daug reikšdavau savo nuomonę. Dažnai tai susiję su darbu.
Visada Pinskuvienė turi ką pasakyti ir būtinai socialiniuose tinkluose pasisako. Priėmiau tokį sprendimą, kad mažiau, ramiau, tyliau reikšti nuomonę.
Daug kas jau pastebėjo, kad labai svarbiais klausimais Lietuvai, žmonėms aš nutyliu ir savo nuomonę pasilaikau sau. Truputėlį žingsnis į priekį. Sunku su tuo kovoti, kai matai, kas vyksta, norisi pasakyti savo nuomonę, bet valdausi“, – atvirai LNK laidoje pripažino ji.
