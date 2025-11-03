Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Liudas Vaisieta uždaro verslą: „Buvo, kas kuria ir buvo, kas griauna“

2025 m. lapkričio 3 d. 12:27
Lrytas.lt
Verslininkas Liudas Vaisieta atsisveikina su viena iš savo veiklų. Druskininkuose uždaromas jam priklausęs kartodromas.
Daugiau nuotraukų (20)
Žinią socialiniuose tinkluose Liudas pranešė dar penktadienį.
„Pirmas mūsų kartodromo renginys ir video iš jo. Deja, bet šį kartą tai ne pristatymas, o atsisveikinimas. Taip jau yra.
Visuomet buvo, kas kuria ir buvo, kas griauna. Tačiau gražių prisiminimų iš mūsų niekas neatims.
Dešimtys renginių, šimtai varžybų, tūkstančiai laimingų klientų. AČIŪ. Nuoširdžiai AČIŪ. The End (pabaiga, liet.)“, – rašė L. Vaisieta.
Žiniasklaidai žinomas vyras komentavo, jog dėl veiklos uždarymo jokio kriminalo nėra.
Taip nutiko, kad baigėsi vietos, kurioje buvo įrengtas kartodromas nuomos sutarties terminas, o nuomotojas jos nepratęsė.
Liudas VaisietakartodromasVerslas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.