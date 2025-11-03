Liudas Vaisieta uždaro verslą: „Buvo, kas kuria ir buvo, kas griauna“

Žinią socialiniuose tinkluose Liudas pranešė dar penktadienį.
„Pirmas mūsų kartodromo renginys ir video iš jo. Deja, bet šį kartą tai ne pristatymas, o atsisveikinimas. Taip jau yra.
Visuomet buvo, kas kuria ir buvo, kas griauna. Tačiau gražių prisiminimų iš mūsų niekas neatims.
Dešimtys renginių, šimtai varžybų, tūkstančiai laimingų klientų. AČIŪ. Nuoširdžiai AČIŪ. The End (pabaiga, liet.)“, – rašė L. Vaisieta.
Žiniasklaidai žinomas vyras komentavo, jog dėl veiklos uždarymo jokio kriminalo nėra.
Taip nutiko, kad baigėsi vietos, kurioje buvo įrengtas kartodromas nuomos sutarties terminas, o nuomotojas jos nepratęsė.
Liudas VaisietakartodromasVerslas
