Neįprastoje vietoje rinkosi garsios moterys: tarp jų – L. Rimgailė, I. Kavaliauskaitė

Šį kartą pilateso praktikai pasirinkta galerija – neatsitiktinė vieta. Tai priminimas kiekvienai, kad sveikata yra menas kurti save per tam tikrus kasdienius ritualus ir praktikas, kas itin prisideda prie ilgaamžiškumo ir geros savijautos.
Šis susitikimas, lydimas pilateso pratimų, moteriško juoko ir pokalbių apie sveiką gyvenseną buvo skirtas tam, kas šiandien daugeliui tampa svarbia kasdienybės dalimi – judesiui, savijautai ir paprastiems ritualams, padedantiems palaikyti kūno ir emocinę sveikatą.
Prisijungė žinomos moterys
Į pilateso praktiką susirinko verslininkės, nuomonės formuotojos, kūrėjos, tarp kurių – Indrė Kavaliauskaitė, Liucina Rimgailė, Laura Imbrasienė, Živilė Cirtautaitė, Indrė Pletkė, Eglė Degutytė, Vilma Javtokienė, Eglė Ardišauskienė, Austėja Žibūdaitė, Inga Jarmalė, Renata Rumbinė, Kristina Valskienė, Inga Jonikienė, Olga Matuliauskienė, Edita Blusė.
Dalyvės teigė, kad praktika tokioje netikėtoje aplinkoje – meno galerijoje – suteikė kitokios patirties. Anot moterų, čia pilatesas vyko lėtesniu ritmu nei įprasta sporto klubuose ar studijose.
Tokie susitikimai – tikra dovana
Po praktikos mintimis pasidalijo desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė. Pasak jos, tokie susitikimai su moterimis svarbūs ne tik dėl judesio, bet ir dėl bendrystės.
„Tokiuose renginiuose labai gera pabendrauti su moterimis, išgirsti jų patirtis, pasisemti idėjų ir praplėsti akiratį. Pokytis dažniausiai įvyksta santykyje – kai kalbiesi, klausaisi, jauti bendrumą“, – dalijasi Liucina.
Ji pridūrė, kad pilatesas jos pamėgtas jau seniai. „Tai puiki sporto šaka, papildanti jėgos treniruotes. Atsiranda daugiau mobilumo, įsijungia giluminiai raumenys – kūnas dirba kitaip ir tai labai jaučiasi.“
Vitamino D trūksta net vasarą
Po pilateso praktikos aptarta svarbi tema – vitamino D nauda moterų sveikatai. Šaltuoju sezonu, kai saulės mažai, šis vitaminas tampa labai svarbus.
Liucina Rimgailė neslepia – ši tema jai yra ypač aktuali. „Man vitamino D visada trūkdavo. Šiemet rudens pradžioje pradėjau vartoti Oilesen D3 ir pirmą kartą jo lygis nebekrito.
Net vasarą, kai atrodo, kad gauname daugiau saulės, mano rodikliai dažnai būdavo ties kritine riba.“
Nedidelis įprotis, kurį jaučia kūnas
Apie tai, kad dauguma Lietuvos gyventojų susiduria su vitamino D trūkumu, renginio metu kalbėjo ir produktų grupės vadovė Kristina Valskienė.
Jos teigimu, vitamino D trūkumas pasireiškia nusilpusiu imunitetu, prasta nuotaika, nuolatiniu nuovargiu.
„Deja, bet reikia pripažinti, kad su maistu ir iš saulės vitamino D negauname tiek, kad pakaktų aprūpinti mūsų organizmą, todėl į racioną turime įtraukti papildomų priemonių, galinčių mums padėti.
Kasdienis vitamino D vartojimas prisideda prie geros savijautos, o vitamino D poveikio taškų yra visame organizme, todėl jo trūkumas turi įtakos pasikeitusiai savijautai.
Vitaminas D yra vienas svarbiausių mūsų organizmui – jis atsakingas už gerą nuotaiką, imunitetą, raumenų ir kaulų funkciją, o jo receptoriai randami beveik visame kūne.
Šio vitamino papildymas yra svarbus nuo pat gimimo iki paskutinio atodūsio. Skiriasi tik vitamino D kasdienė dozė – pagal amžių suvartojama palaikomoji vitamino D dozė svyruoja nuo 400 TV iki 4000 TV.
Juokaujame, kad vitaminas D dar vadinamas darboholikų vitaminu, tačiau praktiškai visi, dirbantys uždarose patalpose ir nuo 12 iki 14 valandos neturintys galimybės pabūti lauke šviečiant saulei, galėtų būti įtraukti į „darboholiko“ sąvokos apibrėžimą.
Paprastai tariant, jie neturi galimybės papildyti organizmo vitamino D. Beje, prisiminusi šių metų vasarą, bijau, kad tokių galimybių mažai turėjo ir tie, kurie nedirbo, todėl tikėtina, kad pasitikrinę vitamino D atsargas organizme, nenudžiugtumėte.“
Kristina Valskienė primena, kad atkreipti dėmesį į vitamino D vartojimą reikia vyresnio amžiaus žmonėms ir turintiems antsvorio.
„Mokslinėje literatūroje prasta nuotaika ir netgi depresija yra siejama su vitamino D trūkumu. Sąvoka „žiemos depresija“ atspindi šio vitamino stoką. Jis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, raumenų ir kaulų funkcijas, kalcio lygį kraujyje.
Vitaminas D – toks pat kasdieniškas dalykas kaip rytinė treniruotė ar stiklinė vandens. Tai nedidelis įprotis, bet kūnas tikrai jį jaučia“, – sako Kristina Valskienė ir priduria, kad menas kurti save susideda iš mažų, bet pačią savijautą iš esmės keičiančių ritualų.