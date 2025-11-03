Paaiškėjo, kiek kainuoja K. Kerbedžio kostiumas: suma – atimanti žadą

Dainininkas jau gruodžio mėnesį turo metu žengs į sceną su autoriniais dizainerio Mariaus Vepštos kurtais sceniniais rūbais. M.Vepšta sukūrė du komplektus – raudonąjį ir mėlynąjį. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas raudonajam. Pasak dizainerio, raudono švarko kūryba prasidėjo nuo akimirkos abejonės.
„Pirmieji eskizai – o Jezau, kaip viskas blizgės, kaip tai suderinsim?! Bet mes suderinom! Pradinės įžvalgos piešė kitokį vaizdą, tačiau kuo daugiau kalbėjomės su Kastyčiu, tuo daugiau emocijų įsiūta į kiekvieną kristalą, akmenuką, į kiekvieną biserio karoliuką. Kiekviena detalė tapo autentikos ženklu“, – sakė jis.
„Kastytis – žmogus ne kiekvieno supratimui. Užsispyręs, tikslus, ir kartu – pažeidžiamai žaismingai jautrus. Kadangi tai ne pirmas mūsų bendras darbas, man buvo labai jauku vėl dirbti kartu. Kai pasitikėjimas darbu yra abipusis – gimsta tikra kūryba,“ – sako dizaineris Marius Vepšta.
Marius prisipažįsta, kad šis darbas jį patį įtraukė labiau nei tikėjosi.
„Atvirai – nesitikėjau, kad tiek norėsiu siūti rankomis. Bet buvo kažkoks nenumaldomas skanumo jausmas – kai negana, kai norisi dar, kol pasieki tą tobulą, vientisą vaizdą. Ir tikrai nesitikėjau, kad visas darbas užtruks daugiau nei pusę metų“, – neslėpė jis.
Paklaustas kiek gi kainavo toks švarkas, dizaineris prasitarė, jog vien raudonas švarkas kainuoja pusketvirto tūkstančio eurų.
Apibendrindamas dizaineris dar šypteli: „Kastytis… Nežinau, kiek jam metų, bet tikiuosi, kad ir aš būsiu toks jo amžiuje – žmogus-ugnis, žmogus, kuris įkvepia.“
Ir nors raudonas švarkas – jau labai iškalbingas simbolis, bet tai dar ne visos staigmenos, kurias Kastytis Kerbedis parodys savo gruodžio turo koncertų metu.
Primename, kad turas „Toks vienintelis“ vyks didžiausiose Lietuvos arenose:
12.06 Šiaulių arena
12.13 Twinsbet arena
12.20 Žalgirio arena
12.25 Kalnapilio arena
12.30 Švyturio arena
Bilietus platina Bilietai.lt.
