Rosita Čivilytė 60-metį atšventė išskirtinai: pasveikinti atvyko būrys garsių bičiulių

Tikrąją savo gimimo dieną, lapkričio 3-ąją, sukaktį ji nusprendė pažymėti ypatingai – skaitytojams pristatydama atvirą biografinę knygą.
„Rosita: gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ – tokį pavadinimą dainininkė pasirinko knygai, kurioje atskleidžia dar niekur nepasakotas paslaptis.
Į renginį susirinko ir žinomi bičiuliai, kurie Rositos atvyko pasveikinti ne tik su knygos debiutu, bet ir gimtadieniu.
Taip pat pristatant knygą bibliotekoje vyko dainininkės bei knygos autorės Elvyros Kučinskaitės, prodiuserio Gedimino Jauniaus, dailininkės Jurgitos Juodytės ir atlikėjo Beno Aleksandravičiaus-BA. diskusija.
Po pristatymo artimiausių apsuptyje vyko jaukus bendravimas su kūrybine komanda, o Rosita buvo sveikinama jubiliejaus proga.
„Ji daugelį metų džiugina klausytojus savo balsu ir charizma, o šis vakaras buvo puiki proga kartu pasidžiaugti jos kūrybine kelione ir įkvepiančia istorija“, – šypsojosi renginio organizatoriai.
