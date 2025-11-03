Šokiruojančius vaizdus iš Vilniaus senamiesčio paviešinusi V. Baublienė sulaukė netikėtos reakcijos: pasiuntė aiškią žinutę

Žinoma moteris socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paviešino kelis vaizdo įrašus, kuriuose, pasak jos, užfiksuotas necivilizuotas jaunuolių elgesys – triukšmas, keiksmažodžiai, agresyvios reakcijos ir nepagarba aplinkai.
Pasak Violetos, tokie vaizdai priminė laikus, kai ji pati prieš daugelį metų apsigyveno senamiestyje – tik anuomet, kaip teigia laidų vedėja, viskas buvo kitaip.
Savo įraše moteris pasidalijo ne tik prisiminimais apie tuometinį gyvenimą sostinės širdyje, bet ir apmąstymais apie dabartinę situaciją bei kintančią miesto atmosferą.
„Apie vakar. Ir ne į Vėlinių temą.
Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu.
Naktimis gatvėse ir kiemuose čia lakstydavo nedagėrę kaimynai – daužydavosi iki kraujo, vaikydavosi su peiliais, bučiuodavosi, bliaudavo savas dainas – den pabedy.
Šlapinimasis tarpuvartėse buvo „norma“, o kūno skysčių ir turinio smarvė – tikrasis Senamiesčio kvapas. Tačiau blaivia galva su kaimynais jie sveikindavosi ir „savų“ naktimis neliesdavo.
Vakar naktį grįžo senovė.
Grįžo naujųjų laikų migrantų pavidalu – su visu jiems būdingu „manieringumu“. Liko nedaug laiko, kol šitie pradės liesti visus.
Bus jų gaujos, grupuotės, jų jėga, jų muzika, jų kalba, jų elgsena, jų fonas, kuris jau dabar akivaizdus. Jie jau rimtai grįžo.
Sunku suprasti, kurios šalies migrantai čia keroja – dauguma jų kalba den pabedy kalba, turi lietuviškus automobilių numerius, elgiasi agresyviai, garsiai ir chamiškai.
Tai ką darom?“ – kreipėsi į gyventojus ji.
Naujienų portalui Lrytas V. Baublienė pridūrė, kad pasidalijusi šiuo įrašu sulaukė daugybės žmonių reakcijų. Tačiau ne visos jos buvo malonios – dalis žmonių su laidų vedėja dalijosi savo patirtimis, kurios, pasak jos, šokiruoja.
„Žmonės bijo apie tai kalbėti. Aš sulaukiau labai daug asmeninių žinučių iš žmonių, kurie buvo susidūrę su žiauriu elgesiu.
Vieni naujame Vilniaus rajone buvo užpulti, kita moteris rašė, kad, neva, buvo išprievartauta. Žinoma, visa tai – gandų lygmenyje. Taip man rašė žmonės. Bet visus juos jungia vienas motyvas – jie patys nenori apie tai kalbėti.
„Jūs, kaip viešas žmogus, praneškite“, „Jūs, kaip viešas žmogus, padarykite“.
Net vienas vyras, kurio vardo negaliu minėti, sakė sukūręs sistemą, galinčią pagerinti miesto saugumą, tačiau paprašė manęs, kaip viešo žmogaus, pagalbos ją paviešinti. Man tai atrodo juokinga – juk visi turime tas pačias platformas: „Facebook“, „Instagram“. Parašykite savo auditorijai, pažymėkite tuos, kurie priima sprendimus.
Jei tik vienas kažkas apie tai kalbės – nieko nebus.
Tegu kalba visi, daro, ką gali, kad situacija pasikeistų. Žmonės nori, kad kažkas ateitų ir visa tai sutvarkytų – taip nebūna. Tai galime padaryti tik patys“, – portalui Lrytas kalbėjo V. Baublienė.