Žilvinas Žvagulis atsidūrė ligoninėje

Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Naujieną išdavė publikuota nuotrauka iš gydymo įstaigos palatos, kurioje matyti ligoninės lova, stalelis ir maistas.
„Nuo šiol pietūs ypatingoj aplinkoj“, – brūkštelėjo jis.
Įrašas sulaukė daugybės reakcijų, o komentarų skiltyje Žilvino gerbėjai jam linkėjo kuo greičiau pasveikti.
Naujienų portalui Žmones.lt atlikėjo žmona Irena Starošaitė patikslino, kad Žilvinui stuburo išvarža, o ligoninėje jis atsidūrė sekmadienį.
