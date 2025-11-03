Žinios, kurios šviečia.
Žilvinas Žvagulis atsidūrė ligoninėje

2025 m. lapkričio 3 d. 17:43
Lrytas.lt
Šiais metais 60 metų jubiliejų atšventęs scenos grandas Žilvinas Žvagulis atsidūrė ligoninėje.
Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Naujieną išdavė publikuota nuotrauka iš gydymo įstaigos palatos, kurioje matyti ligoninės lova, stalelis ir maistas.
„Nuo šiol pietūs ypatingoj aplinkoj“, – brūkštelėjo jis.
Įrašas sulaukė daugybės reakcijų, o komentarų skiltyje Žilvino gerbėjai jam linkėjo kuo greičiau pasveikti.
Naujienų portalui Žmones.lt atlikėjo žmona Irena Starošaitė patikslino, kad Žilvinui stuburo išvarža, o ligoninėje jis atsidūrė sekmadienį.
Žilvinas Žvagulis
