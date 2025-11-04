Apie naujo kultūros viceministro A. Broko santykius kalbėjo visa Lietuva: tarp buvusiųjų – garsios moterys

A. Brokas pramogų pasaulyje jau šmėžavo anksčiau. Kino prodiuseris bei režisierius mezgė santykius su garsiomis Lietuvos moterimis, o vėliau garsiai skambėjo skyrybos.
Nuo šiol A. Brokas kultūros ministerijoje kuruos profesionaliojo meno, nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinės kultūros programos, kino, kultūros ir kūrybinės industrijos bei Lietuvai reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimo sritis.
Jis taip pat rūpinsis literatūros, leidybos, mecenatystės, menininko statuso ir socialinės apsaugos bei kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimo su lietuvių diaspora užsienyje klausimais.
Tačiau kviečiame prisiminti, kaip jo gyvenimas atrodė prieš svarbias politines pareigas.
Visai neseniai – šių metų rugpjūčio pabaigoje pasirodė žinia, kad byra „Misis Lietuvos“ Gretės Brokienės ir A. Broko santuoka.
Tai patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. 2025 m. rugpjūčio 8 d. gautas Gretės Smičiūtės ieškinys dėl santuokos nutraukimo su atsakovu Aleksandru Broku ir kitų susijusių klausimų.
Amžiną meilę pora prisiekė 2017 m., kartu jie susilaukė dviejų vaikų.
Dar prieš tai Aleksandras puoselėjo santykius su dainininkė Kristina Ivanova. Žinomos moters pirštą buvo papuošęs net sužadėtuvių žiedelis.
Skirtingais keliais jie pasuko dar 2016 m., jų santykiai truko net 7 metus, o 2018 m. Kristina kalbėjo:
„Mes buvom susižadėję, pradėję planuoti vestuves... Tiesą pasakius, aš manau, kad net ir be vestuvių, mūsų santykius galima pavadinti santuoka, tik neoficialia“, – apie sugriuvusius santykius atviravo ji.
Prieš šiuos santykius A. Brokas buvo pirmą kartą vedęs Ingą Brokę. Su ja pora turi atžalą.
kultūros viceministrasKultūros ministerijaGretė Brokienė
Rodyti daugiau žymių