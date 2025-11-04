Buvęs K. Meseguer vyras Enrique paviešino šiltą kadrą: „Su savo meile“

Pirmadienį Enrique savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo mielu kadru, kuriame įsiamžino su augintine Chloe.
„Su savo meile“, – brūkštelėjo jis.
Vyras jau ne pirmą kartą dalijasi savo šunytės, kurią kadaise augino kartu su Kristina, akimirkomis.
Panašu, kad verslininkui ji yra pati geriausia kompanija.
Primename, kad vasarą įvykusios Enrique ir Kristinos skyrybos neapsiėjo be skandalų. Apie tai K. Meseguer nevengė dalintis socialiniuose tinkluose.
„Dar viena priežastis, kodėl išsiskyrė mūsų keliai – šį kartą aš pasirinkau ne jį, o save. Jis man dar skambino, rašė ir norėjo taikytis, bet su sąlygomis, kad aš turiu keistis, kad aš esu bloga, kad viskas yra mano kaltė.
Šįkart aš pasakiau, kad aš nesikeisiu. Tą aš dariau tris metus ir vis tiek visada buvau bloga. Plius, aš žinau, kad šis žmogus irgi nepasikeis. Niekada.
Jis tiesiog savo modelius naudos ant skirtingų aukų. Šį kartą pasirinkau save, o aplamai – paskutinis lašas visoje šioje taurėje buvo tas, kad man sakė: važiuojame į Kolumbiją, bet su sąlyga – tu turi mesti savo studijas.
Žinote, sustojau, įkvėpiau ir suvokiau, kad šitas žmogus nenori manęs laimingos šalia savęs, nes žmogus, dažniausiai, palaiko savo antrą pusę, o ne duoda kažkokias sąlygas. Jis šalia savęs nori paklusnios, tylinčios moters, kuri per daug nereikštų savo nuomonės, todėl aš pasirenku save, baigsiu savo mokslus, susigrąžinsiu save“, – kalbėjo K. Meseguer.
Tuo metu Enrique apie skyrybas nedaugžodžiavo ir nieko nelaukęs pakėlė sparnus į Kolumbiją, kartu su savimi pasiėmęs šunytę Chloe.
Išsiskyręs ir pakeitęs gyvenamą vietą verslininkas nutarė nerti į turizmo verslą Karibų jūros saloje.
Kristina Meseguer
