Gabrielė Vasha apie dukros traumą ir vaikų ateitį: „Viskas prasideda nuo sprendimo šiandien“

„Tai ne tik apsauga nuo traumų, bet ir kaupimas ateičiai. Kitaip tariant, mano manymu, svarbus garantas, kad užaugęs vaikas turės kapitalą, kurį galėsime skirti mokslams, automobiliui ar kitam didesniam pirkiniui“, – sako atlikėja.
Ji pripažįsta, kad taupyti spontaniškai – sudėtinga.
„Taupyti paprastai, kaip sakoma, dėti į kojinę ar po pagalve, reikia turėti daug valios. Man įsipareigojimai su finansų konsultantės Robertos Kazilionienės pagalba yra didesnė atsakomybė ir didesnis garantas, kad tikslas bus pasiektas.“
Svarbiausia – veikti, o ne stebėti
Pasak Gabrielės, finansų tema dažnai kelia baimių, o aplinkoje netrūksta skeptiškų nuomonių. Ji įsitikinusi: didžiausia rizika yra pasyvumas.
„Dažnai girdžiu komentarų apie rizikas, pavojus, bet aš galiu pasakyti paprastai – didžiausia rizika yra su pinigais nieko nedaryti. Roberta man viską detaliai paaiškino, sudėjo visus taškus, įvardijo rizikas, kad aš suprasčiau, ką ir kodėl darau. Teko susidurti su specialistais, kurie žada drugelius, ir man tai niekada nepatiko. Roberta dirba kitaip – ji nekalba rožinėmis spalvomis, o argumentuoja ir išdėsto realybę.“
Trauma parodė sprendimo svarbą
Finansinis sprendimas pasiteisino ir praktikoje.
„Vyresnioji dukra Adrija neseniai patyrė kojos traumą. Už sumą, kurią atgavome, apmokėjome gydymą, nupirkome reikalingas priemones ir įtvarą.
Traumų niekas nelinki, tačiau vaikai yra judrūs ir užsigauti gali tiesiog žaisdami lauke. Tai momentas, kai labai aiškiai pajunti, kad sprendimas pasirūpinti ateitimi buvo teisingas“, – pasakoja Gabrielė.
Planavimas prasideda nuo struktūros
Finansų ir draudimo konsultantė Roberta Kazilionienė sako, kad šeimos finansinė strategija pirmiausia turi būti aiški.
„Investicinis gyvybės draudimas šeimoms yra bazė, nes leidžia vienu metu ir kaupti, ir draustis. Sutartis turi būti suformuota taip, kad žmogus išeitų į pliusą ir džiaugtųsi augančiu kapitalu“, – sako konsultantė.
Kalbėdama apie taupymo tikslus, ji pateikia aiškią orientaciją. „Kalbant apie vaikų ateitį, rekomenduočiau orientuotis į maždaug 25 tūkstančių eurų sumą – tai solidus startas studijoms, automobiliui ar pradiniam įnašui būstui.“
Gabrielės atvejis, pasak specialistės, – pavyzdys, kad sprendimas priimtas laiku. „Gabrielė norėjo įdarbinti pinigus vaikų ateičiai ir mokslams, o įvykus dukros traumai – pasinaudojo ir draudimo išmoka.“
Praktika prasideda nuo kasdienybės
Roberta pažymi, kad taupymas nėra sudėtingas, kai sukuriama sistema. „Visų pirma reikia susirašyti, kiek išlaidų turime ir kam jos skirtos.
Dažnai paaiškėja, kad tikrai yra iš ko taupyti. Kai žmogus pamato savo išlaidų paveikslą, tampa daug lengviau priimti sprendimus ir planuoti ateitį.“
Taip pat savo ruožtu Roberta Kazilionienė primena, kad investavimas ir draudimas susiję su asmenine situacija, todėl sprendimus verta priimti pasitarus su licencijuotu specialistu ir įvertinus individualius poreikius.
