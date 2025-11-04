Plinta neeilinis Jessicos Shy kadras: „Tai nėra lengva, bet svarbu“

Ji kartu su kitais kutūros bendruomenės atstovais dalyvavo protesto akcijoje Aš (at)stovėsiu“ ir stovėjo tiesiai prieš prezidentūrą.
Teisininkas, rašytojas Justinas Žilinskas socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuota dainininkė.
„Čia lietuje stovi mergina, kuriai rinktis šviesos pusę – tikra rizika. Nes ji – neįtikėtinai populiari. Bet ji renkasi.
Ir už tai visų pavidalų tamsa ją tarkuos, grasins, kad nebeis į koncertus, plūs, sakys, kad ji niekada vėl nesurinks trijų Kalnų parkų, dergs, vems.
Bet ji surinks, gal net daugiau, nes žmogaus yra tiek, kiek geba stovėti už tai, kuo tiki. Tai nėra lengva, bet svarbu. Ačiū, Jessica Shy“, – rašė J. Žilinskas.
Po įrašu pasipylė internautų palaikymo kupini komentarai.
„Šaunuolė! Tai taip stipru – ačiū“, – rašė viena internautė.
„Didelė pagarba ir ačiū už ryžtą! Tokie pavyzdžiai leidžia nesijausti vieniems lauke“, – antrino kitas.
„Į tokių žmonių koncertus verta eiti, nes jie – tikri, nesumeluoti“, – rašė dar vienas.