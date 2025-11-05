Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vaizdas iš R. Duchnevičiaus kasdienybės sprogdina socialinius tinklus: ar pavyks rasti jo dukrą?

2025 m. lapkričio 5 d. 16:14
Lrytas.lt
Paprastai rimtu išliekantis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius pademonstravo kitokią savo kasdienybę.
Daugiau nuotraukų (19)
Socialiniuose tinkluose politikas pasidalijo šmaikščiu įrašu iš gyvenimo su dukrele.
Feisbuke jis paskelbė nuotrauką, kurioje – pilnas kambarys įvairių rožinių atspalvių daiktų.
Mergaitės žaislų tiek daug, jos ne vienam buvo sunku pastebėti, kad tarp jų visų pozuoja ir Vilniaus rajono mero dukra.
„Šeštadienio ryto žaidimas – rask vaiką kambary“, – dalindamasis kadru prieš kurį laiką rašė R. Duchnevičius.
Ši situacija prajuokino mero sekėjus ir sulaukė net 3,5 tūkst. reakcijų.
„Net nuotrauką pasididinau, kad rasčiau“, – rašė viena komentatorė.
„50 shades of pink (50 rožinių atspalvių, liet.)“, – juokavo kita.
„Bet svarbiausia paimk kokį barbės plaukų segtuką, tuoj pastebės, kad nėra“, – dalintasi šmaikščiomis įžvalgomis.
Robert DuchnevičŠeimarealybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.