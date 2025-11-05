Vaizdas iš R. Duchnevičiaus kasdienybės sprogdina socialinius tinklus: ar pavyks rasti jo dukrą?

Socialiniuose tinkluose politikas pasidalijo šmaikščiu įrašu iš gyvenimo su dukrele.
Feisbuke jis paskelbė nuotrauką, kurioje – pilnas kambarys įvairių rožinių atspalvių daiktų.
Mergaitės žaislų tiek daug, jos ne vienam buvo sunku pastebėti, kad tarp jų visų pozuoja ir Vilniaus rajono mero dukra.
„Šeštadienio ryto žaidimas – rask vaiką kambary“, – dalindamasis kadru prieš kurį laiką rašė R. Duchnevičius.
Ši situacija prajuokino mero sekėjus ir sulaukė net 3,5 tūkst. reakcijų.
„Net nuotrauką pasididinau, kad rasčiau“, – rašė viena komentatorė.
„50 shades of pink (50 rožinių atspalvių, liet.)“, – juokavo kita.
„Bet svarbiausia paimk kokį barbės plaukų segtuką, tuoj pastebės, kad nėra“, – dalintasi šmaikščiomis įžvalgomis.
Robert DuchnevičŠeimarealybė
Rodyti daugiau žymių