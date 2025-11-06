Prasminga prenumerata
Besilaukianti Sotera Šveikauskaitė atsiėmė įspūdingą apdovanojimą: skyrė jį Lietuvai

2025 m. lapkričio 6 d. 18:38
Lrytas.lt
Tinklaraščio „Babyblog“ autorė, dviejų mergaičių mama ir renginių šeimoms organizatorė Sotera Šveikauskaitė sulaukė neeilinio įvertinimo – ji buvo nominuota tarp geriausių 100 pasaulio influencerių.
Moteris buvo pakviesta atvykti į Dubajuje rengiamus „TOP 100 Influencer Global Award“ apdovanojimus.
Dabar ji pasidalijo akimirkomis iš šio renginio ir skyrė žodžius Lietuvai. Be to, atsiimti trofėjaus Sotera į sceną lipo besilaukdama savo trečiojo vaikelio.
„Esu tarp 100 geriausių pasaulio influencerių! Pasauliniuose influencerių apdovanojimuose!
Tai kažkas išties neįtikėtino – stovėjau tarp kūrėjų, turinčių milijonus sekėjų, nors pati esu kilusi iš mažos šalies – Lietuvos ir neturiu to milijono.
BET! Kaip sakė renginio vedėja – turinys, meilė, nuoširdumas savo sekėjams ir sunkus darbas yra svarbesni už skaičius – ir šiandien rankose laikau apdovanojimą!
Esu neapsakomai laiminga – 7 mėnesį nėščia žengiau ant scenos! Tegyvuoja „Babyblog“ – tegul jis tęsiasi dar daugelį metų!
Ir tegul šis apdovanojimas būna ir mano mylimai Lietuvai – parodantis, kad net ir maža šalis gali turėti nuostabių influencerių, pripažintų tarptautiniais apdovanojimais. Už „Babyblog“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė moteris.
