Paaiškėjo dar viena netikėta detalė apie kultūros viceministrą Aleksandrą Broką

2025 m. lapkričio 6 d. 13:28
Lrytas.lt
Pastarosiomis dienomis spauda ūžia kalbėdama apie kultūros viceministro Aleksandro Broko praeitį ir jo sąsajų su vadinamąja ritmologija. Kasdien aiškėja vis naujesnės detalės. Viena jų – vardo pakeitimas.
A.Brokas anksčiau buvo žinomas Andriaus vardu, praneša LRT. Vardą jis pasikeitė prieš kelis metus.
Kaip teigė Aleksandras, šis sprendimas nebuvo susijęs su politine karjera ar bandymu atsiriboti nuo praeities verslo veiklų.
„Mano vardo pakeitimas nesusijęs su kažkokiais tokiais dalykais, jis daugiau susijęs su mano šeimos istorinės atminties atkūrimu, tai buvo daugiau apie tai.
Mano mamos dėdė buvo Aleksandras, o kadangi Aleksandras yra toks pilnas vardas, tai buvo mano noras atkurti tą istorinį vardą, kuris man ir turėjo būti skirtas. Tiesiog taip išėjo istoriškai, kad buvau kitaip pavadintas“, – LRT sakė Aleksandras.
 
Aleksandras A. BrokasKultūra

