Mokytoja Veronika pasipiktino įžeidžiu kolegės komentaru: „Sakyčiau – labai šlykštu! Net labai“

Penktadienio rytą ji pasidalijo įrašu, kuriame paviešino kolegės komentarą ir atvirai išliejo emocijas dėl to, su kokiu neigiamu požiūriu kartais susiduria net tarp savo profesijos atstovų.
„Sakyčiau – labai šlykštu! Net labai.
Ir tai komentuoja Lietuvos mokytoja, dirbusi su vaikais.
Mokytojai, kai kurių iš jūsų nesuprantu.
Kodėl negalite pasidžiaugti kolegomis, pasisemti idėjų ir tapti dar geresni?
Kodėl vietoj palaikymo pasirenkate pilti purvą?
Nuo šiol viešinsiu visus, kurie drįsta rašyti bjaurius komentarus.
Tegu visi pamato ir žino, koks iš tikrųjų žmogus esate.
Jeigu turite drąsos viešai pilti purvą – turėkite drąsos ir stovėti šalia savo žodžių“, – apmaudo neslėpė ji.