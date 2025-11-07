Oksana Pikul sulaukė netikėtos staigmenos: įsiamžinusi rožių jūroje užminė mįslę

Oksana savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotraukomis, kuriose ji įsiamžino rožių jūroje.
Rožių buvo tiek daug, kad pačią O. Pikul net sunku įžiūrėti.
Moteris pozavo baltų ir raudonų rožių apsuptyje. Tai buvo trys milžiniškos puokštės.
Visgi verslininkė neatskleidė, kas jai padovanojo šias gėles, taip užmindama mįslę.
„Siurprizas!!!!!!! 303! Antistres. Ačiū!“, – prie nuotraukų rašė ji.
Portalas Lrytas susisiekė su O. Pikul dėl komentaro. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.
Oksana Pikul-JasaitienėrožėsGėlės
