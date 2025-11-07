Prasminga prenumerata
ŽmonėsVeidai ir vardai

Pirmą kartą po mirties prabilo Kosto Smorigino sūnus Kostas: „Tėtis norėjo, kad judėčiau pirmyn“

2025 m. lapkričio 7 d. 11:06
Lrytas.lt
Prieš pat Vėlines Lietuva neteko aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino (1953–2025). Legenda amžinojo poilsio atgulė Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje. 
Vienu Kostu liko mažiau. Taip tvirtina K.Smorigino sūnus, dainininkas Kostas Smoriginas.
„Taip jau yra buvę: diedukas buvo Kostas, mano tėtis – Kostas ir aš – Kostas. Paskui likome du Kostai – tėtis ir aš. Bet kai susilaukiau sūnaus, pavadinau jį Kostu.
Ir vėl buvome trise. Dabar su sūnumi likome du. Galbūt kada nors sukūręs šeimą ir sūnus pratęs šią tradiciją“, – pirmą kartą po tėvo mirties žurnalui „Žmonės“ prakalbo jo sūnus.
Kap teigė žurnalui, Kostui po tėčio laidotuvių jam teko skubiai grįžti į darbus Budapešte.
„Žinau, tėtis to ir norėjo – kad visada judėčiau pirmyn. Jis mane lydėjo būdamas gyvas. Lydės net kitame pasaulyje būdamas. Visada bus su manimi. Man tai – labai svarbu. Jis išmokė, kas yra tas gyvenimas, gėris ir blogis, kas tikra ir netikra. Ugdė mano – atlikėjo ir žmogaus – intuiciją“, – sakė jis.
