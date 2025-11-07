Pirmą kartą po mirties prabilo Kosto Smorigino sūnus Kostas: „Tėtis norėjo, kad judėčiau pirmyn“

Vienu Kostu liko mažiau. Taip tvirtina K.Smorigino sūnus, dainininkas Kostas Smoriginas.
„Taip jau yra buvę: diedukas buvo Kostas, mano tėtis – Kostas ir aš – Kostas. Paskui likome du Kostai – tėtis ir aš. Bet kai susilaukiau sūnaus, pavadinau jį Kostu.
Ir vėl buvome trise. Dabar su sūnumi likome du. Galbūt kada nors sukūręs šeimą ir sūnus pratęs šią tradiciją“, – pirmą kartą po tėvo mirties žurnalui „Žmonės“ prakalbo jo sūnus.
Kap teigė žurnalui, Kostui po tėčio laidotuvių jam teko skubiai grįžti į darbus Budapešte.
„Žinau, tėtis to ir norėjo – kad visada judėčiau pirmyn. Jis mane lydėjo būdamas gyvas. Lydės net kitame pasaulyje būdamas. Visada bus su manimi. Man tai – labai svarbu. Jis išmokė, kas yra tas gyvenimas, gėris ir blogis, kas tikra ir netikra. Ugdė mano – atlikėjo ir žmogaus – intuiciją“, – sakė jis.