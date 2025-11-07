Ypatingoje Kauno vietoje – prezidento Valdo Adamkaus gimtadienio šventė: sveikino daugiau nei 50 svečių

Jam suėjo 99-eri.
Savo gimtadienį prezidentas švenčia lapkričio 7 dieną. Šventės vieta – svarbi jam asmeniškai.
Penktadienio pavakarę apie 50 svečių rinkosi į Kauno centre įsikūrusį prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų.
Biblioteka-muziejus siekia atskleisti ne tik Prezidento Valdo Adamkaus asmeninio gyvenimo, profesinės veiklos bei tarnybos šalies vadovo pareigose aplinkybes, bet nutiesti paralelę tarp asmenybės likimo ir valstybės istorijos.
Prezidentinė biblioteka Kaune kuriama pagal JAV susiklosčiusią tradiciją buvusių prezidentų gimtuosiuose miestuose įrengti jų memorialines vietas, atverti visuomenei su šalies vadovo asmenybe ir veikla susijusį materialinį, dokumentinį, garso ir vaizdo archyvų paveldą.