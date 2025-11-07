Žinomi žmonės prakalbo apie spalvas: įvardijo, ką jos joms reiškia

Primena sportą ir meilę
Operos solistas Rafailas Karpis – ryškių, sodrių spalvų gerbėjas.
„Nesu niekada galvojęs apie mėgstamas spalvas, nes neabejoju, jog visos jų turi savo reikšmę ir prasmę. Man tikrai patinka oranžinė, bet jūra, saulė, pieva, miškas – tai stiprūs gamtos reiškiniai, kuriems esu neabejingas ir kurie turi savo koloritą“, – patikina pašnekovas.
Jam taip pat imponuoja žalia, simbolizuojanti ne tik gamtą ir atgimimą, bet ir kovą bei pergales. Iš vaikystės R.Karpiui ši spalva siejasi su Vilniaus futbolo ir Kauno krepšinio komanda, turinčiomis tokį patį – „Žalgirio“ pavadinimą.
„Gyvenau Antakalnyje, tai, pagalvojęs apie žalią spalvą, mintyse išgirstu futbolo stadiono ošimą, kurį šiltu metų laiku girdėdavau pro atvirą namų langą“, – prisiminimais dalijasi garsusis operos solistas.
Stilistė, tarp kurios klientų yra ir ne vienas žinomas žmogus, Olga Wiseman sako, kad jai žalia – tai gyvybė ir meilė.
„Daug kas meilę sieja su raudona spalva, bet aš, kaip koloristė, visada jaučiau, kad raudona – tai aistra, o tikra, rami meilė yra žalia. Ji maitina, augina ir leidžia skleistis. Taip matau ir plaukų priežiūrą – rūpestingą, kantrią, natūralią. Tik iš meilės sau ir gamtai gimsta tikras grožis“, – sako natūralios „Greenas“ kosmetikos ir grožio salono įkūrėja, knygos „Grožio galia“ autorė, jau daugiau kaip 24 metus padedanti žmonėms puoselėti sveikus, ilgus plaukus.
Žalia Olgai Wiseman taip pat yra filosofija apie natūralumą, sąmoningą priežiūrą ir ilgalaikę plaukų sveikatą. „Ji simbolizuoja „Greenas“ salono požiūrį – kad grožis prasideda nuo tvaraus santykio su gamta ir kantriai puoselėjamų, sveikų bei ilgų plaukų, – pabrėžia pašnekovė, – Man žalia – tai ne tik spalva.
Tai gyvybės, atsinaujinimo ir tikro grožio simbolis. Mano darbe tai reiškia rūpestį žmogumi ir gamta: tvarią priežiūrą, natūralius sprendimus ir kantrybę puoselėjant sveikus, ilgus plaukus. Grožis man visada prasideda nuo gyvos, stiprios šaknies“.
Ir sukaktis, ir simbolis
„Žalia man reiškia ekologiją, švarą, estetiką. Tai spalva, kuri asmeniniam stiliui suteikia išskirtinumo, interjere pabrėžia unikalias detales, o gamtoje simbolizuoja gyvybę bei atgimimą. Be to, žalia yra neatsiejama spalva nuo mūsų tautos identiteto“, – dėmesį atkreipia žinomas žurnalistas Edvardas Žičkus.
Sveikatos mokslų magistrė, judesio terapeutė, kinų medicinos atstovė Loreta Tiagun sako, kad pagal kinų medicinos penkių elementų teoriją, žalia spalva atitinka medžio elementą, kuris glaudžiai susijęs su kepenimis ir tulžies pūsle.
„Ši spalva simbolizuoja gyvybę, atsinaujinimą, augimą ir pavasario energiją. Kai mūsų kepenys sveikos, energija kūne teka laisvai, jaučiamės kūrybingi, lankstūs ir kupini jėgų“, – kalba L. Tiagun.
Anot jos, norint stiprinti ir sveikatinti kepenis, rekomenduojama į mitybą įtraukti žalios spalvos maistą – šviežias daržoves, žoleles, daigus, žaliuosius kokteilius.
„Tokie produktai padeda išvalyti organizmą, skatina kraujo tekėjimą ir padeda subalansuoti emocijas, ypač pyktį ir įtampą, kurie dažnai siejami su kepenų disbalansu, – pataria sveikatos mokslų magistrė, – Taigi, žalia spalva kinų medicinoje – tai kepenų spalva, o žalios spalvos maistas – natūrali priemonė jų sveikatai palaikyti ir viso kūno harmonijai atkurti“.
„Kai daug keliauji po pasaulį, vis tik supranti, kad žalia spalva yra mieliausia žmogaus akiai. Juk tai yra gyvybės spalva – miškai, pievos, medžiai – vešinčios gamtos karalystės. Mokslininkų yra nustatyta, kai kuo daugiau laiko praleidžiame žalioje aplinkoje, tai veikia mus raminančiai, mažina stresą ir turi įtakos tiesiogiai, ypač ženkliai sveikatai, nekalbant jau apie patį gryną orą. Tą visada pabrėžiu „Hiking“ žygių kultūros filosofijoje“, – pabrėžia komunikacijos ekspertas ir aktyvus keliautojas Alkas Paltarokas.
Kauno ceremonmeisteriui Kęstučiui Ignatavičiui žalia spalva reiškia tvirtą santuoką.
„Kai pora yra 55-erius metus susituokusi, ji mini smaragdines vestuvių metines. Neseniai Kaune, Nemuno saloje esančiame pirmųjų miesto tarybos deputatų pasodintame ąžuolyne net buvo įrengtas suoliukas, kviečiantis poras ateiti prie jo paminėti santuokų jubiliejus“, – pasakoja pašnekovas.