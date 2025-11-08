Paaiškėjo, kas V. Adamkaus gimtadienio svečius Kaune linksmino: paviešinta akimirka iš šventės

Tarp pakviestųjų – ir prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana, dizaineris Juozas Statkevičius su mama Vanda.
Lydimas apsaugos darbuotojų, V.Adamkus žėngė į Kauno centre įsikūrusį prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų: čia ir įvyko gimtadienio šventė.
Ją sudirigavo renginių organizatorius Jogaila Morkūnas. Paaiškėjo, kad susirinkusiems svečiams savo pasirodymą dovanojo profesionalūs dainininkai „Balsai projekt“, kurioje – ir operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė.
Šia akimirka grupė pasidžiaugė oficialioje instagramo paskyroje. Čia paviešinta jų nuotrauka su prezidentu.
„Šiandien – ypatinga diena! Mūsų pirmasis BALSŲ koncertas įvyko Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje, minint Jo 99-ąjį gimtadienį – drauge su pačiu Prezidentu Valdu Adamkumi!
Esame laimingi ir dėkingi Jogailui Morkūnui už šventę ir kvietimą, bei nuostabiam pianistui Rimvydui Mitkui – už jautrų muzikos skambesį.
Tai buvo akimirka, kurios nepamiršim niekada“, – džiaugėsi dainininkai.
Biblioteka-muziejus siekia atskleisti ne tik Prezidento Valdo Adamkaus asmeninio gyvenimo, profesinės veiklos bei tarnybos šalies vadovo pareigose aplinkybes, bet nutiesti paralelę tarp asmenybės likimo ir valstybės istorijos.
Prezidentinė biblioteka Kaune kuriama pagal JAV susiklosčiusią tradiciją buvusių prezidentų gimtuosiuose miestuose įrengti jų memorialines vietas, atverti visuomenei su šalies vadovo asmenybe ir veikla susijusį materialinį, dokumentinį, garso ir vaizdo archyvų paveldą.