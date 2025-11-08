V. Poderytė-Bernatavičė atskleidė tobulai traškių ir sultingų sparnelių paslaptį: „Orkaitėje tokio efekto niekada neišgautum“

„Labai nesudėtingai, namų sąlygomis, vos per pusvalandį galima pasigaminti pačius skaniausius BBQ vištienos sparnelius. Šiam patiekalui ingredientų reikia visai nedaug. Ypač mažai reikia ir aliejaus. Kodėl? Todėl, kad naudosiu prietaisą, kuris tiesiog užkariavęs mano virtuvę. Tai karšto oro gruzdintuvė Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l. Ją pamėgau dėl to, kad gaminant reikia labai mažai riebalų. Patiekalai būna daug sveikesni. Skaičiuojama, kad gaminant su šia karšto oro gruzdintuve reikia net iki 88 proc., mažiau aliejaus. Ji labai greitai įkaista, todėl taupo elektrą“, – pasakojo V.Poderytė-Bernatavičė.
Šeimai kasdien šviežią ir sveiką maistą gaminanti žinoma moteris pasakojo, kad jos namuose ši karšto oro gruzdintuvė virtuvėje yra nepakeičiama. Prietaisas turi net du atskirus skyrius ir groteles, todėl vienu metu patogu gaminti net ir tris patiekalus. Karštą oro gruzdintuvę ji naudoja ir picai kepti, ir karštiems sumuštiniams, ir vištienos sparneliams, ir žuviai, ir daugybei kitų patiekalų gaminti. Jos šeima taip pat dažnai naudoja ir patiekalų šildymo funkciją.
„Labai rekomenduoju išbandyti šį prietaisą. O jus kviečiu pasigaminti pačius sultingiausius ir skaniausius vištienos sparnelius. Šį fenomenalų ir ikonišką amerikiečių patiekalą namuose su karšto oro gruzdintuve galite pasigaminti per pusvalandį“, – pasakojo V. Poderytė-Bernatavičė. – Su Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l taip nesudėtingai ir paprastai gimsta ypač skanūs, gardūs, kvapnūs, lipnūs, traškūs BBQ sparneliai. Kepant orkaitėje ar ant griliaus tokio efekto niekada neišgautum.“
TV laidų vedėja išdavė, kad gaminant šį patiekalą dažnas daro klaidą sparnelius pradėję kepti iškart su marinatu.
„Dauguma klysta manydami, kad kepant sparnelius pamarinavus BBQ padaže pavyks išgauti daugiau skonio. Iš tiesų sparnelius reikia kepti pamarinuotus tik su druska, pipirais ir alyvuogių aliejumi. Taip apsaugomas vištienos sultingumas. Sparnelius tepti su BBQ glazūra reikia pradėti tik įpusėjus kepimui, po 10–15 minučių. Tuomet gausite tą norimą efektą, kad išorė būtų traški, o vidus sultingas“, – paslaptimi dalinosi V.Poderytė-Bernatavičė.
Vištienos BBQ sparneliai karšto oro gruzdintuvėje
Ingredientai
Sparneliams:
- Apie 800 g vištienos sparnelių
- Druskos, pipirų pagal skonį
- Šiek tiek alyvuogių aliejaus
Naminiam BBQ padažui:
- 150 ml pomidorų padažo
- 2 v.š. medaus
- 2 v.š. obuolių acto
- 2 v.š. sojos padažo
- 1 a.š. rūkytos paprikos miltelių
- 1/2 a.š. česnako miltelių
- 1/2 a.š. aitriosios paprikos (priklausomai nuo skonio)
Patiekimui:
- Morkų
- Salierų stiebų
- Šviežių petražolių
Vištienos BBQ sparnelių paruošimo eiga:
Naminio BBQ padažo gaminimas:
Visus ingredientus sudėti į mažą puodą.
Kaitinti ant vidutinės ugnies, maišant apie 5–7 min, kol padažas sutirštės.
Padažą atvėsinti, palikti dalį aptepimui kepimo metu.
Sparnelių gaminimas:
Sparnelius nuplauti, nusausinti.
Pabarstyti druska, pipirais ir lengvai aptepti alyvuogių aliejumi.
Sparnelius sudėti į karšto oro gruzdintuvę. Nustatyti vištienos kepimo režimą. Praėjus maždaug 7 minutėms nuo kepimo aptepti sparnelius BBQ padažu, toliau kepti.
Praėjus dar maždaug 7 minutėms apversti sparnelius ir kitą pusę aptepti BBQ padažu.
Viso kepti reiktų apie 20–25 minutes.
Pateikimas:
Sparnelius serviruoti ant medinės lentelės, šalia dėti lazdelėmis pjaustytas morkas ir salierus. Papuošti šviežiomis petražolėmis.
Patarimas:
Norint labiau karamelizuoto skonio, galima per paskutines 3–5 minutes pakelti temperatūrą iki 210 °C.
Vaida Poderytė-Bernatavičėvištienos sparneliaireceptas
