Besilaukiančiai Soterai Šveikauskaitei – ypatinga draugių dovana: „Ne kartą susigraudinau“

Visai neseniai moters gyvenime įvyko dar viena svarbi šventė – baby shower (liet. kūdikio sutiktuvių šventė).
Šį nepamirštamą vakarėlį Soterai suorganizavo jos mylimos draugės.
Nuotraukomis iš ypatingos šventės moteris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Šventėje dominavo rožinė spalva, kuri, regis, buvo užuomina į gimsiančio vaikelio lytį.
Pati Sotera vilkėjo dailią rožinę nėriniuotą suknelę, o jos draugės puošėsi baltomis suknelėmis.
S. Šveikauskaitė tikino, kad ši draugių staigmena ją labai sujaudino. Taip pat moteris prabilo apie draugystę, kuri jai teikia didžiulę laimę.
„Tai tikriausiai gražiausia šventė, kurią man padovanojo mano draugės — baby shower buvo kupinas pačių šilčiausių emocijų ir nuostabiausių žmonių.
Šiandien ne kartą susigraudinau… Iš laimės ir begalinio džiaugsmo, kad mane supa tokie nuostabūs žmonės. Visada labai vertinau drauges, kurios šalia tiek tada, kai gali kažkuo pasidžiaugti, tiek tada, kai sunku, reikia paguodos.
Ir po tiek metų supratau, kad tikros draugystės išlieka, nes jas brangini, puoselėji ir džiaugiesi jomis.
Pavyzdžiui, šiandien viena mano brangi draugė atvyko net iš kitos šalies… Tokios akimirkos tikrai išliks širdyje visam gyvenimui.
Jaučiu begalinį dėkingumą visoms, kurios buvote kartu — esu neapsakomai laiminga turėdama jus. Ačiū jums, merginos, už viską. Tai buvo taip gražu“, rašė S. Šveikauskaitė.
Sotera ŠveikauskaitėŠventėNėštumas
Rodyti daugiau žymių