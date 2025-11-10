Iš „Humoro klubo“ komandos – džiugi žinia

Metus praleidę dėl kažkokio mistiško „nuovargio“ – nes kaip gali pavargti, čia gi ne darbas – vyrai pasižiūrėjo į save, į savo banko sąskaitas ir nusprendė grįžti su nauju turu, pavadintu „Du apvalūs, vienas ilgas“.
Su programa „Du apvalūs, vienas ilgas“ „Humoro klubas“ surengs daugiau nei 30 pasirodymų visoje Lietuvoje. Anksčiau paskelbti „Humoro klubas“ turo pasirodymai Vilniuje sulaukė didžiulio susidomėjimo.
Per septyniolika suvirš metų ir septynis šimtus suvirš pasirodymų, „Humoro klubas“ aplankė beveik visus Lietuvos kampelius, nuo Klaipėdos iki Zarasų, nuo Biržų iki Varėnos, pralinksmino šimtus tūkstančių žmonių, į žmones išleido ne vieną dabartinę Lietuvos komedijos, televizijos ar interneto žvaigždę (dar reiktų pasistengti su radiju).
Naujųjų metų vakarą „Kablio“ scenoje pasirodys komikai: Paulius Ambrazevičius, Mantas Bartuševičius ir Vaidotas Šiožinis.
„Anksčiau galvojau, kad per Naujus metus gali pasirodyti tik iliuzionistai ir Rytis Cicinas su šokėjomis, bet, pasirodo, palydėti senus ir pasitikti naujus metus su komedija irgi yra labai smagu.
Pradėjome šią tradiciją dar 2022 metais ir labai džiaugiamės, kad galime ją pratęsti „Kablyje“, nes man čia iki namų labai arti,“ – sakė „Humoro klubo“ komikas Paulius Ambrazevičius.
Pamažu besikeičiantis „Kablys“ – viena atpažįstamiausių Vilniaus kultūros vietų su daug svarbios istorijos.
Simboliška, kad Naujieji metai „Kabliui“ reikš naują etapą. Kitąmet „Kablyje“ numatomi pokyčiai – plati, įvairi kultūrinė programa ir daug naujų partnerysčių, išlaikant erdvę atvirą visuomenei ir skirtingoms scenos formoms bei turiniui.
kablysHumoro klubasrenginys
Rodyti daugiau žymių