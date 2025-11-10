Markas Žukauskas prabilo apie naktį, kai neblaivus įkliuvo policijai: „Bėda viena nevaikšto“

Apie tai žinomas vyras papasakojo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“.
Komikas pabrėžė, kad savo poelgiu nesididžiuoja ir išmoko svarbią pamoką.
Kaip skelbė tv3.lt, komikas dėl tokio savo elgesio labai gailisi. Jis džiaugiasi tik vienu dalyku – kad tą naktį dėl jo kaltės nebuvo nukentėjusių žmonių.
„Aš niekada nebuvau kažkoks kelių chuliganas ir man tai nėra būdinga. Tačiau po to įvykio gavau kelias labai svarbias visatos pamokas, kurias, matyt, privalėjau išmokti, atsižvelgti ir atkreipti dėmesį. Jas tikrai jau išmokau.
Dabar susidėliojau viską maždaug taip – būsiu ramesnis, atsakingesnis, labiau ir daugiau dalinsiu gėrį iš savęs. Viskas bus gerai, nes tiesiog reikia išmokti tam tikras gyvenimo pamokas, o tas rugsėjis buvo kažkoks juodas mėnuo, kai bėda viena nevaikšto.
Kaip ten bebūtų, mano karjera vis tiek kyla į viršų. Kartu kyla ir lūkesčiai, planai tiek darbo, tiek šeimos atžvilgiu. Tikrai galvoju, kad gal visai laiku čia mane pamokė visata ir dar ganėtinai švelniai, kad suprasčiau, jog nereikia išsidirbinėti iš gyvenimo“, – kalbėjo M. Žukauskas.
Primename, kad reido metu, naktį iš rugsėjo 19 į rugsėjo 20-ąją, V. Kudirkos gatvėje sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo žinomas jaunosios kartos komikas ir „Youtube“ kanalo „Hiparikai“ vedėjas M. Žukauskas (gim. 1997 m.).
Kilus įtarimui, kad jaunas vyras gali būti neblaivus, pareigūnai jo paprašė išlipti iš automobilio ir papūsti į alkotesterį.
Prisipažinęs, kad alkoholį vartojo prieš pusvalandį, komikas pirmu pūtimu į alkotesterį pripūtė 1,16 prom. Laukdamas, kol praeis privalomos 15 min. iki antro pūtimo, komikas organizme esantį alkoholį bandė „išsportuoti“ – darė atsispaudimus, šokinėjo. Tačiau tai nepadėjo.
Po antro pūtimo alkotesteris parodė dar didesnius skaičius, nei pirmą kartą – 1,31 prom. „Kaip taip gavosi?“, – reidą stebėję žurnalistai paklausė komiko po to, kai šis antrą kartą papūtė į policijos alkotesterį.
Paprastai žodžio kišenėje neieškantis vyras šį kartą buvo lakoniškas: „Nekaip gavosi“.
Nekalbus jis buvo ir vėliau, situacijos, į kurią papuolė, nekomentavo.
Paaiškėjus, kad komikas vairavo ne tik girtas, bet ir neturėdamas teisės vairuoti, nes ši jam šiuo metu atimta už greičio viršijimą, į reido vietą buvo iškviestas techninės pagalbos sunkvežimis, kuris įžymybės automobilį BMW išgabeno į saugomą aikštelę. Surašius protokolą, komikas savo kelionę toliau tęsė pėsčiomis.
komikasneblaivusvairavimas
