Metų automobilio rinkimuose – žinomų nuomonės formuotojų išbandymai

Konkursą organizuojantis „Lietuvos žurnalistų autoklubas“ (LŽA) surengė specialų bandymų maratoną, kuriame automobilių pasaulio naujienas išbandė nuomonės formuotojai, muzikos atlikėjai, aktoriai ir TV laidų vedėjai.
Pusdienį trukę automobilių bandymai, kurie kartu buvo ir orientacinio ralio dalis, buvo kupini ne tik juoko ir gerų emocijų, bet ir netikėtų iššūkių.
Žinomi žmonės turėjo progą patys išbandyti naujausius modelius, palyginti skirtingas technologijas ir, vykdydami organizatorių parengtas užduotis, susipažinti su sparčiai besikeičiančia automobilių rinka.
„Pagrindinis šio ralio tikslas – šviečiamasis. Svarbiausia, kad dalyviai susipažintų su automobiliais, pajaustų juos, galbūt atrastų juose kažką netikėto“, – sakė LŽA narys ir daugkartinis „Press Rally“ laureatas Dainius Leonavičius.
„Kartu tai ir pažintinis Lietuvos ralis. Parinkome tokias vietas, į kurias žmonės, važiuodami pro šalį, galbūt ne visada užsuka. Žinoma, tai ir puiki proga gerai praleisti laiką kartu ir spręsti įvairius galvosūkius“, – pridūrė jis.
Daugiau nei 200 km istorijos ir iššūkių
Orientacinio ralio dalyvių laukė įtempta diena. Jiems teko įveikti daugiau nei 200 kilometrų maršrutą, nusidriekusį nuo Vilniaus iki pat Dzūkijos nacionalinio parko gilumos. Programa buvo sudaryta taip, kad pareikalautų ne tik vairavimo įgūdžių, bet ir pastabumo, istorinių žinių bei gebėjimo greitai spręsti mįsles.
Ralio startas duotas Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos poligone Bukiškėse, kur dalyvių iš karto laukė pirmosios vairavimo ir specialiosios užduotys. Iš ten kolona pajudėjo Trakų link, kur ekipažų laukė antroji vairavimo rungtis.
Tolesnis maršrutas vedė į Senuosius Trakus, Pirčiupius ir Valkininkus. Vėliau jis pasuko į Dzūkijos miškus, kur ties Valkininkų stotimi laukė loginės užduotys, o Perlojoje teko prisiminti tarmiškus žodžius. Dalyvių originalumo pareikalavo užduotis ties Merkine – čia reikėjo nusifotografuoti prie „Namelio ant vištos kojos“ ir išnarplioti mįslę, siejančią Magdeburgo teises, verslą ir žvaigždynus.
Artėjant finišui, laukė patys atokiausi taškai: Puvočiai, legendinė „Meškos šiknos“ pelkė ir Margionių kaimas su „Bobos daržo“ šaltiniais. Po visų išbandymų dalyviai finišavo Druskininkuose, kur jų laukė paskutinė, trečioji, vairavimo užduotis.
Nugalėtojo medalis – profesionaliam „drifteriui“
Orientacinio ralio metu dalyvių laukė šešios specialios užduotys, reikalavusios ir įgūdžių, ir žinių. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausia balų surinko ir pirmąją vietą iškovojo profesionalaus „drifterio“ Tomo Butavičiaus ir Gabrielės Kirsnauskaitės ekipažas.
Antroji vieta atiteko Vytautui „Ironvytui“ Medineckui ir aktoriui bei režisieriui Andriui Paulavičiui.
Dėl trečiosios vietos užvirė ypač atkakli kova. Surinkę po vienodai balų, trečiąją–ketvirtąją vietas pasidalijo du ekipažai: LRT laidų vedėja Eglė Daugėlaitė su televizijos ir radijo laidų vedėju Timūru Augucevičiumi bei profesionalių „drifterių“ duetas – Deimantė Radzevičiūtė ir Aurimas Janeika.
„Lietuvos metų automobilis“ keliasi į Druskininkus
Po intriguojančio orientacinio ralio „Lietuvos metų automobilis 2026“ konkursas žengia į kitą svarbų etapą. Konkurso dalyviai dabar keliasi į Druskininkus, kur vyks jau tradicija tapusi bandymų stovykla.
Čia dešimties narių komisijos laukia intensyvus darbas: vyks ne tik individualūs bei grupiniai automobilių bandymai įprastuose keliuose, bet ir specializuoti testai.
Jų metu bus tikrinamas keturių varančiųjų ratų pavaros efektyvumas, vertinamas saugumo asistentų veikimas ir analizuojamos kitos svarbiausios technologinės savybės.
Pagrindinių ir papildomų nominacijų nugalėtojai bus paskelbti iškilmingos ceremonijos metu lapkričio 28 d.
Automobilisžinomi žmonėsNuomonės formuotojai
Rodyti daugiau žymių