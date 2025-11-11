„Limits“ klube – karštas vakarėlis be ribų: svečiai pasinėrė į fetišo ir BDSM veiklų pasaulį

„Limits“ – pirmoji erdvė Lietuvoje skirta kūniškiems troškimams tyrinėti. Čia vyksta įvairūs renginiai, vakarėliai ir dirbtuvės apie kūną, erotiką, seksualumą, fetišus, BDSM veiklas, malonumus ir swinger praktikas.
„Mūsų išskirtiniai, itin modernūs ir Lietuvoje dar nepristatyti baldai bei interjero sprendimai garantuoja malonumus, kokių dar nesate patyrę niekur kitur. Limits klube galime saugiai tyrinėti ribas, pojūčius ir pasitikėjimą“, sako klubo šeimininkai.
Tad svečiai, nuomonės formuotojai, žinomi žmonės galės apsilankyti LIMITS erdvėse, pamatyti BDSM atstovų bei lektorių Antano Steponavičiau ir Emos Crave pasirodymą –choreografiškai atlikto dominavimo ir plakimo performansą, tarptautinio erotikos festivalio „Eros“ ambasadorės Gintarės Šulčiūtės (Vanilla to The Max) twerk pamoką.
Lapkričio 21–22 dienomis tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“ pirmą kartą bus The Limits Zone.
Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ antrąsyk įvyks tarptautinis erotikos festivalis „Eros 2025“. Šiemet festivalis sugrįžta su dar didesne erotikos ir seksualumo doze.
„Renginys skirtas tiems dalyviams, kurie nebijo žiūrėti į tai, kas žmoguje gražiausia – į troškimą. „Eros 2025“ – tai ne tik festivalis, tai kultūros judėjimas. Lietuvoje dar tik mokomės kalbėti apie kūną, malonumą, santykį su savimi. Ir šis vakaras – būtent apie tai: apie ribas, komfortą, smalsumą“, – sako festivalio organizatoriai.