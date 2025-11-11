Beata Nicholson atsidūrė sukčių akiratyje: siekė pasipelnyti

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris paskelbė konkursą, kuriame jos sekėjams sudaryta galimybė laimėti Beatos kurtus puodelius, knygą bei kiti prizus.
Neretai ilgapirščiai ieško įvairiausių progų pasipelnyti, todėl ir šis, rodos, nekaltas konkursas tapo to įrankiu.
Pasinaudoję Beatos vardu sukčiai ėmė rinkti konkurse norinčiųjų dalyvauti duomenis taip siekdami pasipelnyti.
B. Nicholson atskleidė, kad išvilioti pinigus sukčiai bando prašydami susimokėti už dovanų siuntimą.
Apie tai žinoma moteris paskelbė ir socialiniuose tinkluose.
„Moterys! DĖMESIO! Visada įjunkime smegenis ir budrumą. Jei darau konkursą, jūsų prašau TIK KOMENTARO – NIEKADA jokių duomenų, jokių kortelių ir siuntimo išlaidų apmokėjimo – NIEKADA!
Sukčiai siautėja ir ieško, atsiprašau už išsireiškimą, durnių... Nespėju atsakinėt! Vakar po renginio išrinkau nugalėtojus ir pakomentavau, kad sveikinu – laimėjote!
Gaunu labai daug žinučių iš jūsų ir džiaugiuosi, kad esate BUDRIOS moterys ir suprantate, jog čia – APGAVIKAI!“, – rašė ji.