Deivido Meškausko mylimoji už 130 tūkst. eurų parduoda butą: kartu su juo – pasiūlymas

Beje, Asta butą parduoda kartu su pilnai veikiančiu trumpalaikės nuomos verslu, kuris sėkmingai veikia nuo 2024 metų.
Dviejų kambarių butas parduodamas už 130 tūkst. eurų. Skelbimą galite rasti čia.
„Suremontuotas – galima iškart gyventi ar tęsti veiklą. Pilnai įrengtas ir apstatytas (baldai, buitinė technika, interjero detalės). Stabilūs užsakymai, gera reputacija trumpalaikės nuomos platformose.
Puiki investicija tiek norintiems gauti pasyvias pajamas, tiek plėsti NT portfelį“, – skelbime vardijami buto privalumai.