ŽmonėsVeidai ir vardai

Deivido Meškausko mylimoji už 130 tūkst. eurų parduoda butą: kartu su juo – pasiūlymas

2025 m. lapkričio 11 d. 11:44
Lrytas.lt
Šokėjo Deivido Meškausko mylimoji Asta Andriukaitytė atsisveikina su 69 kv metrų butu Šiauliuose. „Mano butas Šiauliuose ieško naujų šeimininkų. Jaukus, šviesus ir pasiruošęs naujais istorijai“, – socialiniame tinkle pranešė moteris.
Daugiau nuotraukų (8)
Beje, Asta butą parduoda kartu su pilnai veikiančiu trumpalaikės nuomos verslu, kuris sėkmingai veikia nuo 2024 metų.
Dviejų kambarių butas parduodamas už 130 tūkst. eurų. Skelbimą galite rasti čia.
„Suremontuotas – galima iškart gyventi ar tęsti veiklą. Pilnai įrengtas ir apstatytas (baldai, buitinė technika, interjero detalės). Stabilūs užsakymai, gera reputacija trumpalaikės nuomos platformose.
Puiki investicija tiek norintiems gauti pasyvias pajamas, tiek plėsti NT portfelį“, – skelbime vardijami buto privalumai.
Deividas MeškauskasButasŠiauliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.