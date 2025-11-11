Eglė Jackaitė nustebino gundančiu kadru: jame – drabužių nematyti

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo itin pikantišku kadru.
Nuotraukoje matyti, jog Eglė guli lovoje, jos veidą puošia makiažas, tačiau drabužių... nematyti.
Publikuodama kadrą skirtingose platformose aktorė pasirinko pasidalinti skirtingomis mintimis.
Instagrame ji pridėjo Levi Tolstojaus citatą, o feisbuje – Nijolės Švelnienės eilėraštį.
„Moterys nekovoja jėga – jos nugali ištverme ir meile. Ir būtent todėl jos niekada nebuvo tos, kurias palaužia vėjas“, – rusų rašytoją citavo Eglė.
„Parašysiu apie mus, Merginos.
Tarp eilučių. Greta Dievo žodžių,
kad praėjus tūkstantmečiams, radę -
perskaitytų... Jei skaitys dar Žmonės.
Apie tai, kaip rasose paklydusios,
basomis į savo Tiesas ėjome.
Kaip be laiko, širdimis sunykusios,
žodžio reikiamo neradusios – tylėjome.
Kaip rugpjūčio naktyje bemiegėj,
pajūry, prieš vakarinę žvaigždę,
šokom nuogos...
kiekviena pavieniui -
smėlyje parašėme po raidę.
Kaip Aušra nustebus aiktelėjo.
Reginys – ne jos silpnokiems nervams.
Varpas suskambėjęs, perspėjo –
Saulė kyla...Laikas...“, – ir tokį eilėraštį rinkosi aktorė.
Šie įrašai sulaukė daugybės komplimentų – Eglė vadinta gražuole ir nuostabia.
Eglė Jackaitėaktorėlova
Rodyti daugiau žymių