„Švietimo kodo“ klasės programos pristatyme – žinomi mentoriai, švietimo lyderiai

Tame tarpe: ilgametis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius Miša Jakobas, švietimo inovatorė, tarptautinės mokyklos „KD International School of Vilnius“ vadovė Asta Jagelo, Meilės Lukšienės premijos laureatas, istorijos mokytojas ir švietimo bendruomenės lyderis Antanas Jonušas, VDU Švietimo akademijos kanclerė, ilgametė universiteto profesorė ir mokslininkė prof. dr. Lina Kaminskienė, Tauragės rajono meras, jungiantis švietimo ir savivaldos kompetencijas Dovydas Kaminskas, švietimo startuolio „Vedliai“ įkūrėja Monika Katkutė-Gelžinė, Kauno „Saulės“ gimnazijos vadovė, Švietimas#1 ir Lietuvos Junior Achievement Švietimo vadovų klubo narė Sonata Drazdavičienė, „Herojus“ organizacijos vadovas Andrius Pelegrimas bei kiti profesionalai.
Pas juos patekti norą išreiškė daugiau nei 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Pirmojo susitikimo MO muziejaus erdvėse metu mentoriai susitiko su savo ugdytiniais – pedagogais, studentais ir švietimo bendruomenės nariais, norinčiais augti ir tobulėti kartu.
Programoje dalyvaujantys mentoriai – tai patyrę mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, edukaciniai inovatoriai ir įvairių sričių ekspertai, pasirengę dalytis patirtimi, skatinti profesinį augimą ir įkvėpti naujus švietimo lyderius.
Programos organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas mentoryste kasmet auga – tai rodo, jog švietimo bendruomenė vis labiau vertina dalijimosi, bendradarbiavimo ir profesinės pagalbos svarbą.
