Į egzotišką kraštą išvykęs A. Kandelis mėgaujasi romantika: mylimajai negaili bučinių

Šį kartą pora pasirinko itin egzotišką kryptį – Pietryčių Azijoje įsikūrusį Singapūrą.
Socialiniuose tinkluose Andrius dalijasi turistiniais kadrais iš kelionės, o akyliausieji jau spėjo pamatyti, kad pora svetur mėgaujasi tikra romantika.
Andrius ir Donalda miestą apžiūrinėjo tiek dieną, tiek sutemus, mėgavosi pramogomis baseine.
O visa tai lydi švelnūs apsikabinimai, prisilietimai ir net bučiniai.
Kad pora laiminga pastebėjo ir komentatoriai, kurie po kadrais negailėjo gražių žodžių.
„Nu pasakiškai gražūs žmonės“, „Jūs esate nuostabūs“, „Atrado žmonės laimę!“, – rašyta komentarų skiltyse.
